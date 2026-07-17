機車下鄉考照大雅128人應試！雙胞胎當成年禮、77歲阿嬤再戰路考

為解決偏鄉與郊區民眾考照舟車勞頓的痛點，立委楊瓊瓔今於大雅區寶興宮廟埕前舉辦「機車下鄉考照」便民服務；現場吸引128名民眾熱情報考，考場除有剛滿18歲的雙胞胎兄弟將考照作為成年禮外，更有遠從新社搭公車前來的77歲婦人「二度挑戰」路考，只為安全合法上路。

楊瓊瓔考前更率領眾考生誠心參拜寶興宮媽祖，祈求筆試與路考都能順利過關，雙胞胎兄弟陳奕安、陳禹安剛好在考前一天滿18歲，兩人日前才分別錄取彰化師範大學與台北科技大學，相約同一天考照，為在邁入大學生涯前完成「考取駕照」這項人生里程碑，直接把機車考照當作送給自己最棒的成年禮。

77歲的新社阿嬤吳淑珍，更是一早搭公車轉神岡「再戰路考」，成為今日考場最受矚目的焦點，她說，自己原本就持有汽車駕照，過去2、30年來都習慣開車代步，不過近年因年紀漸長，漸漸覺得騎機車更為輕巧便利，於是決定挑戰考取機車駕照。

吳淑珍並說，今年5月自己到豐原監理站應試，筆試雖考了96分高分，可惜在路考「直線7秒」等關卡未能通過；這次在大雅得知有下鄉考照，不服輸的她今早6點多就從新社搭乘公車到神岡，再由女兒騎機車載她到大雅寶興宮現場，期盼今天能發揮實力、順利拿到駕照。

楊瓊瓔指出，偏鄉民眾若要考照，往往得特地請假、搭車前往豐原監理站，交通時間與成本負擔不小。她曾遇過一名新住民媽媽，為了接送孩子，因沒空考照只能天天提心吊膽「無照騎車」上路；這段經歷讓她深感，將考照服務帶到地方，不僅是便利村民，更是在拯救無照駕駛帶來的潛在風險、守護交通安全。

立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢及吳建德上午與豐原監理站於大雅寶興宮舉辦機車下鄉考照服務，大雅區公所區長邱文宏、員林里長張本侒到場替考生加油打氣，現場氣氛熱絡，不少考生一早便完成報到，等待筆試及路考。

雙胞胎兄弟陳奕安、陳禹安剛好在考前一天滿18歲，兩人日前才分別錄取彰化師範大學與台北科技大學，相約同一天考照。圖／楊瓊瓔提供