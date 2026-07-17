考照族注意！彰化下鄉機車考照將逐步取消 監理站曝關鍵原因

寒暑假期間，彰化縣不少鄉鎮市都會與彰化監理站合作舉辦下鄉機車考照，方便在地有考照需求的民眾，不過近期因高齡換照制度上路，傳出監理站將取消下鄉考照服務。對此，彰化監理站表示，因應高齡換照業務增加、人力有限，未來下鄉考照確實將朝減少、甚至停辦方向辦理，但今年8月仍規畫10場下鄉考照，持續服務在地民眾。

彰化監理站位於花壇鄉，對南彰化及沿海地區居民而言，往返考照較為不便，因此不少鄉鎮市每逢寒暑假都會與監理站合作舉辦下鄉考照，讓年滿18歲的學生及在地居民能就近應試。

不過，近日有公所公告指出，因應高齡換照年齡下修至70歲，彰化約有7萬名民眾需辦理換照，加上機車考照制度調整，監理站因配合中央政策及人力調度，將無法辦理下鄉考照，建議有需求的民眾前往鄰近監理站，或報名享有學費補助的機車駕訓班應試。

彰化監理站因應高齡換照年齡下修至70歲後，因應長者需求，自6月起每月都須安排10多場下鄉換照服務，業務量大幅增加。彰化監理站長黃建興表示，高齡換照新制實施後，監理站需投入更多人力辦理下鄉換照服務，因此未來原則上將逐步減少下鄉考照場次，並朝停辦方向規劃。不過，部分長期合作的鄉鎮市若提出申請，仍會持續辦理，只是場次將逐漸縮減。

黃建興也呼籲，年輕民眾可優先選擇機車駕訓班接受完整訓練，不僅能學習更完整的交通法規及安全駕駛觀念，也有助於降低事故風險。

根據交通部公路局統計，接受機車駕訓班訓練的學員，違規風險可降低59%，肇事風險降低36%，顯示完整駕訓對提升騎乘安全具有明顯成效。