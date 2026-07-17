快訊

辛苦存近3萬LINE POINTS全歸零！她崩潰求救 官方揭殘酷規定

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

考照族注意！彰化下鄉機車考照將逐步取消 監理站曝關鍵原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化監理站因應高齡換照年齡下修至70歲後，因應長者需求，自6月起每月都須安排10多場下鄉換照服務，未來下鄉考照服務將逐步縮減。記者林敬家／攝影
彰化監理站因應高齡換照年齡下修至70歲後，因應長者需求，自6月起每月都須安排10多場下鄉換照服務，未來下鄉考照服務將逐步縮減。記者林敬家／攝影

寒暑假期間，彰化縣不少鄉鎮市都會與彰化監理站合作舉辦下鄉機車考照，方便在地有考照需求的民眾，不過近期因高齡換照制度上路，傳出監理站將取消下鄉考照服務。對此，彰化監理站表示，因應高齡換照業務增加、人力有限，未來下鄉考照確實將朝減少、甚至停辦方向辦理，但今年8月仍規畫10場下鄉考照，持續服務在地民眾。

彰化監理站位於花壇鄉，對南彰化及沿海地區居民而言，往返考照較為不便，因此不少鄉鎮市每逢寒暑假都會與監理站合作舉辦下鄉考照，讓年滿18歲的學生及在地居民能就近應試。

不過，近日有公所公告指出，因應高齡換照年齡下修至70歲，彰化約有7萬名民眾需辦理換照，加上機車考照制度調整，監理站因配合中央政策及人力調度，將無法辦理下鄉考照，建議有需求的民眾前往鄰近監理站，或報名享有學費補助的機車駕訓班應試。

彰化監理站因應高齡換照年齡下修至70歲後，因應長者需求，自6月起每月都須安排10多場下鄉換照服務，業務量大幅增加。彰化監理站長黃建興表示，高齡換照新制實施後，監理站需投入更多人力辦理下鄉換照服務，因此未來原則上將逐步減少下鄉考照場次，並朝停辦方向規劃。不過，部分長期合作的鄉鎮市若提出申請，仍會持續辦理，只是場次將逐漸縮減。

黃建興也呼籲，年輕民眾可優先選擇機車駕訓班接受完整訓練，不僅能學習更完整的交通法規及安全駕駛觀念，也有助於降低事故風險。

根據交通部公路局統計，接受機車駕訓班訓練的學員，違規風險可降低59%，肇事風險降低36%，顯示完整駕訓對提升騎乘安全具有明顯成效。

彰化 監理站 機車

延伸閱讀

租微電二輪車要注意 台南聯合稽查8業者籲認明掛牌、強制險

預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

中台灣韓國觀光推廣 台中、彰化、南投官方與產業合作網絡

她考駕照筆試…見這題型怒喊「有病吧」 一票人點頭：難怪一堆三寶

相關新聞

大甲鎮瀾宮旁化緣餅乾徒手分裝衛生堪慮 中市食安處要查了

近日民眾在網路社群平台 Threads發文爆料，指出大甲鎮瀾宮周邊疑似有民眾在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，且分裝過程中的衛生條件令人擔憂，文章一出立刻引發網友高度熱議與轉載；台中市食安處對此回應表示，目前已正式錄案，將派員前往針對食品衛生、來源及效期等稽查與輔導。

考照族注意！彰化下鄉機車考照將逐步取消 監理站曝關鍵原因

寒暑假期間，彰化縣不少鄉鎮市都會與彰化監理站合作舉辦下鄉機車考照，方便在地有考照需求的民眾，不過近期因高齡換照制度上路，傳出監理站將取消下鄉考照服務。對此，彰化監理站表示，因應高齡換照業務增加、人力有限，未來下鄉考照確實將朝減少、甚至停辦方向辦理，但今年8月仍規畫10場下鄉考照，持續服務在地民眾。

彰化縣長王惠美卸任前第一位主管離開團隊 副處長先代理

彰化縣長王惠美今宣布在她任期內，第一位離開團隊的一級主管教育處長蔡金田，8月1日將回暨南大學執教。王惠美第二任期僅半年多，教育界先前盛傳的人選據了解已婉謝，將由副處長張碧珊代理處長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。