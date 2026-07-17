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大甲鎮瀾宮旁化緣餅乾徒手分裝衛生堪慮 中市食安處要查了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民眾在網路社群平台 Threads發文爆料指出，鎮瀾宮周邊疑似有民眾遊民在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，衛生條件令人擔憂。圖／翻攝自Threads
民眾在網路社群平台 Threads發文爆料指出，鎮瀾宮周邊疑似有民眾遊民在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，衛生條件令人擔憂。圖／翻攝自Threads

近日民眾在網路社群平台 Threads發文爆料，指出大甲鎮瀾宮周邊疑似有民眾在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，且分裝過程中的衛生條件令人擔憂，文章一出立刻引發網友高度熱議與轉載；台中市食安處對此回應表示，目前已正式錄案，將派員前往針對食品衛生、來源及效期等稽查與輔導。

社群平台 Threads 上民眾貼文指出，直擊大甲知名廟宇周邊有不明人士在路旁分裝化緣餅乾，因現場環境暴露且缺乏妥善防護設備，質疑將這些化緣而來的食品重新分裝再分送或販售，恐有極大的食品衛生與傳染病風險，呼籲主管機關介入。

台中市食安處上午指出，目前已將該案正式錄案登記，將派員前往爆料所指的現場釐清，第一步將先確認該分裝行為人或團體，是否屬於食品安全衛生管理法所規範的食品業者。

食安處強調，後續無論是否定性為正式業者，稽查人員都將就正確的「食品衛生觀念」、食品的「合法來源」、「保存方式」以及「有效日期」等關鍵事項，對現場人員強制輔導與宣導，嚴厲提醒應避免因為分裝程序不當或處理環境不佳，進而影響食品衛生、危害市民健康。

民眾在網路社群平台 Threads發文爆料指出，鎮瀾宮周邊疑似有民眾遊民在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，衛生條件令人擔憂。圖／翻攝自Threads
民眾在網路社群平台 Threads發文爆料指出，鎮瀾宮周邊疑似有民眾遊民在街邊直接「分裝化緣得來的餅乾」，衛生條件令人擔憂。圖／翻攝自Threads

大甲鎮瀾宮 大甲 餅乾

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