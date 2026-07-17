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運動部補助1億元 二林樂活運動館動土

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

運動部司長蔡文娟與彰化縣長王惠美17日出席「彰化縣二林樂活運動館新建工程」開工動土典禮，期許工程順利，提供二林鎮及鄰近鄉鎮一個更安全、舒適、多元友善的室內運動空間。該案工程經費達新台幣3億4,860萬元，其中運動部核定補助1億元，預計2028年上半年完工。

依據運動部2025年公布「全國運動設施現況調查」顯示，運動設施建置對提升運動參與度具正面效益，因此運動部近年持續透過前瞻基礎建設及公共運動設施興（整）建計畫，協助各地方政府打造優質、安全、友善的運動空間，希望讓不同年齡層、不同族群都能享有便利且完善的運動環境。

運動部指出，二林樂活運動館的設計，結合了健康生活與在地休閒運動特色，未來完工後，將提供居民不受天候影響的多功能室內運動空間，滿足民眾日常運動、休閒及社區活動等多元需求，也將成為推廣全民運動、培育運動人才及舉辦運動活動的重要據點，落實「運動生活化、生活運動化」。

二林樂活運動館規劃設置多元全齡化運動設施，包括室內溫水游泳池、體適能教室、綜合球場及桌球室等民眾喜愛的運動設施。運動部表示，除推動「樂活運動館」這項具指標性的運動建設外，也會持續與彰化縣政府共同攜手完善全民運動設施，督導工程的品質與施工進度，確保如期如質完成。

運動部表示，二林樂活運動館完工後，不僅成為彰南地區嶄新的運動地標，也能結合二林深厚的人文底蘊與農村特色，打造兼具健康、活力與地方認同的樂活生活圈，讓運動成為促進地方永續發展的重要力量。

運動 運動部 王惠美

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