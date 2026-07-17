彰化縣長王惠美卸任前第一位主管離開團隊 副處長先代理

彰化縣長王惠美今宣布在她任期內，第一位離開團隊的一級主管教育處長蔡金田，8月1日將回暨南大學執教。王惠美第二任期僅半年多，教育界先前盛傳的人選據了解已婉謝，將由副處長張碧珊代理處長。

王惠美今到二林鎮主持樂活運動館動土典禮，教育處長蔡金田等教育、工務兩處多名官員到場。王惠美等官員、縣議員依序致詞結束，她忽然上前拿麥克風說還有話要講，即宣布蔡金田8月1日將回學校，並說蔡金田原本是大學教務長，商調彰化縣政府當教育處長，一年薪水減少100多萬元，縣政府感謝他的犧牲奉獻。

蔡金田會後表示，縣長王惠美沒簽准歸建之前，他不好對外承認要回大學，縣長同意了，他可大方承認，謝謝過去近3年彰化縣教育界的支持和配合，順利推動各項教育業務。

誰來接任王惠美剩餘任期的教育處長？先前傳出矚意人選是縣立藝術高中校長蔣秉芳，據了解，蔣秉芳申請退休，婉謝縣長美意。全縣教育工作繁重，蔡金田離開後是115學年第一學期，將由副處長張碧珊代理，可能就代理到王惠美卸任。