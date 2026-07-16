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24年前化廢墟為歷史建築 上天奇妙安排翁金珠回來舉辦聯展

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣文獻館前館長劉峰松（右）收藏魚盤，彰化縣前縣長翁金珠（中）畫魚，縣長王惠美（左）稱讚夫妻有共同興趣鶼鰈情深。記者簡慧珍／攝影
台灣文獻館前館長劉峰松（右）收藏魚盤，彰化縣前縣長翁金珠（中）畫魚，縣長王惠美（左）稱讚夫妻有共同興趣鶼鰈情深。記者簡慧珍／攝影

彰化縣前縣長翁金珠在縣長任內已展露繪畫天分，退休後和曾任國史館台灣文獻館長的夫婿劉峯松投身藝文領域，以「魚」為主題在彰化藝術館舉辦聯展。縣長王惠美今參觀時盛讚翁金珠為「不折不扣的才女」，展覽內容吉慶有魚（餘）值得細看。

彰化縣文化局策畫「『游於線與器之間—夫藏妻畫』劉峯松‧翁金珠聯展」，展出劉峯松收藏的166件魚盤及翁金珠34件鋼筆畫作，今交流會開幕前王惠美先到藝術館，趁著人潮還沒聚集前觀賞各項展品，對翁金珠大幅鋼筆畫「魚」栩栩如生讚不絕口，直誇翁金珠是才女。

王惠說，劉峯松拿出個人珍貴收藏品魚盤分享大眾，可見平日關懷台灣本土文化，保存及貢獻良多，前縣長翁金珠在素描與鋼筆繪畫展現驚人創作力，累積作品相當豐富，藉由這次展覽讓縣民看見前縣長翁金珠多才多藝的一面。

翁金珠提到魚的傳統文化意義及基督教信仰中的宗教意義，並表示，她與丈夫劉峯松聯展以「魚」為主題，將劉峯松收藏的台灣傳統魚盤與她創作的鋼筆畫作完美融合，讓「魚」的意象在器物與線條中流動，彷彿魚兒穿梭在常民生活之中。

翁金珠還說，彰化藝術館原是彰化市中山堂，老舊失修逐漸失去原有功能，周邊更成垃圾髒亂點，經歷任縣長、市長努力導正民眾棄置廢棄物習慣，到她擔任縣長時進一步登錄為歷史建築並修復，沒想到相隔24年回來這裡舉辦展覽，這是上天奇妙安排。

文化局建議民眾欣賞時，能欣賞作品本身的藝術價值，從中感受到台灣常民文化的溫度，及藝術如何從生活中誕生、在歲月中累積，最終成為撫慰人心的力量。「『游於線與器之間—夫藏妻畫』劉峯松‧翁金珠聯展」展期至8月2日。

彰化縣

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