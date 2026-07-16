台中市府攜手東海大學舉辦智慧台中論壇 布局下一座護國神山

台中市政府與東海大學合作，將在8月26日舉辦「智慧台中論壇」，以「從AI機器人落地到智慧城市治理」為主題，共同探討AI機器人、智慧城市及實體AI（Physical AI）發展趨勢，打造中台灣成為AI產業重要基地，為台灣下一波科技與產業升級奠定基礎。

台中市長盧秀燕表示，中市府之前成功舉辦無人機論壇後，持續推動AI產業發展，將舉辦AI機器人論壇，結合政府、產業與學界力量，共同打造台灣下一座「護國神山」。

盧秀燕指出，AI不僅改變人類生活，更將帶動新一波工業革命與產業轉型，中部地區擁有完整產業鏈、豐沛人才，地方政府也積極推動，這些優勢讓台中成為發展AI機器人及無人載具產業最具潛力的區域。

盧秀燕表示，台中有17所大專院校，具備充足的研發與人才培育能量，集結半導體、精密機械、工具機、光學、感測元件和關鍵零組件等完整供應鏈，可以快速串聯AI機器人及智慧製造，市府也會持續領航，推動產業交流與合作，帶領台中朝「AI台灣、AI台中」的目標邁進。

東海大學校長張國恩表示，AI正帶來革命性的改變，不只是工業革命，更是教育革命；實體AI時代來臨，人才培育就是關鍵，東海大學位於工業區、精密機械園區、中科及醫療聚落的核心位置，可以串聯產學研資源，未來會持續配合政府政策，深化企業合作，共同培育AI人才。

數位發展局表示，市府近年積極推動AI治理，2023年起陸續辦理AI數位工具課程、首長班及主管培訓，提升公務體系AI應用能力，並將AI導入交通、建設及稅務等市政服務，提升行政效率與服務品質。

數發局指出，本次論壇有三大亮點，包括邀集國內外重量級產官學講者分享AI最新趨勢、聚焦實體AI軟硬整合與產業鏈合作，以及設置AI機器人互動展示區，讓民眾親身體驗AI應用；論壇將於8月26日在台中市政府新市政大樓舉行，廣邀產業界、學研機構及市民共同參與。

台中市政府攜手東海大學，將於8月26日舉辦智慧台中論壇。記者陳敬丰／攝影