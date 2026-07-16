中台灣韓國觀光推廣 台中、彰化、南投官方與產業合作網絡

由台中、彰化共同主辦，南投及苗栗協辦組成的觀光推廣團，日前到韓國行銷中台灣觀光，透過官方交流、產業對接及旅展推廣三軌並行，獲韓國旅遊業界熱烈迴響，受到主流媒體關注報導，提升中台灣在韓國市場的品牌能見度，為後續市場發展奠定基礎。

台中市府觀光旅遊局長陳美秀表示，此行拜會韓國觀光公社、駐韓國台北代表部、交通部觀光署駐首爾辦事處及首爾國際旅展（KOTFA）等單位，就市場推廣、航線拓展、客源互送及旅展合作等議題深入交流，各單位肯定中彰投苗共同拓展海外市場的模式，並表達持續深化台韓合作的意願。

陳美秀表示，韓國一直是中台灣重要的國際客源市場，目前台中往返仁川、釜山及濟州每周已有31班直航航班，提供韓國旅客便捷交通，也帶動雙方旅遊人次持續成長。韓國旅客於台中住宿人次自2023年的約3.8萬人次，成長至2025年的14萬人次，增加近4倍；今年至4月底已達5萬2920人次，較去年同期增加7360人次，顯示韓國市場發展潛力可期。

陳美秀表示，這次推廣活動以「中台灣旅行 台灣旅行中」為主題，中彰投苗四縣市以區域合作整體行銷，取代單打獨鬥，共同提升國際能見度；唯有攜手合作，才能讓中台灣品牌發揮最大的國際影響力，吸引更多旅客走進中台灣、愛上中台灣。

彰化縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，此次拜會爭取更多合作契機，也舉辦B2B推介會，吸引近50家韓國旅行社、新聞媒體及部落客參與，透過B2C推廣活動直接向韓國民眾介紹彰化觀光特色，進一步提升彰化在韓國市場的能見度；未來將持續透過中台灣區域治理平台跨縣市合作，吸引更多國際旅客走進彰化、深度體驗彰化的多元魅力。

南投縣林秀梅處長感謝台中市及彰化縣共同促成本次交流，能與中台灣四縣市攜手合作，並偕同南投縣清境觀光發展協會、清境龍莊民宿、日月潭力麗溫德姆酒店、力麗哲園－日潭館、帝綸溫泉酒店及森林邦等業者前往韓國首爾辦理B2B推介會，向當地觀光單位及旅行業者介紹南投豐富的觀光資源、年度特色活動及永續旅遊成果，透過面對面交流深化合作關係。

苗栗縣政府文化觀光局表示，此次赴韓行銷相當成功，「舊山線鐵道自行車」於2024年與韓國江村鐵道簽署互惠MOU，於現場詢問度熱烈；極具地方創生特色的「春田窯陶藝休閒渡假園」，及擁有全台灣平地特有1到2月牡丹花展的「花露農場」，吸引大量韓國民眾詢問，後續苗栗縣府將爭取更多韓國旅客訪苗旅遊。

首爾觀光財團理事長朴康燮表示，中台灣以區域整合方式辦理觀光推廣令人印象深刻，兼具城市、人文、自然及文化體驗等多元特色，相當符合韓國旅客深度旅遊需求，藉由雙方航空公司、旅行業者及觀光組織合作，透過旅展、媒體及數位行銷等多元管道，一定可以將交流成果轉化為實際旅遊人潮。