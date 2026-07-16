彰化青蔥爆蔥癌、疫病 氣象預報下周變天農民憂擴大災情

彰化縣是台灣青蔥最大產地，6月下旬豪大雨到中颱巴威下雨，青蔥爆發俗稱「蔥癌」的捲葉炭疽病，農民擔憂採收前下雨恐迅速蔓延影響收成；台中區農業改良場今表示，彰化沿海青蔥發生捲葉炭疽病，平原區青蔥發生疫病，已提醒加強防治。

全台青蔥種植面積約4150公頃，彰化縣種植1800公頃至兩千公頃，品種以俗稱「粉蔥」為主。彰化蔥名氣雖不響亮，但發生災害將牽動青蔥市價，因此農政單位注意到彰化蔥健康狀況，發現田間傳出青蔥疫病和捲葉炭疽病，都來勢洶洶，推斷與6月下旬到巴威颱風的雨水有關。

彰化縣溪湖、芳苑兩鄉鎮是青蔥主要產地，蔥農施有銘指出，高溫炎熱容易發生捲葉炭疽病，6月豪大雨前已有零星發病，雨後加速蔓延，原本一分地可採收1500公斤青蔥，目前剩約1千公頃，捲葉炭疽病慢慢擴散，待20天採收時剩700至800公斤，萬一採收前下雨，潮濕高溫將助長病菌蔓延，整株青蔥葉子像「天女散花」彎曲無法筆直，一定被盤商拒收。

施有銘說，青蔥感染水生菌導致的疫病，葉子外觀像被火燒「臭火乾」，大溪湖地區青蔥感染的不多，當然也有同時感染疫病、捲葉炭疽病，這兩種病都因下雨引起，所以農民很擔心氣象預報未來幾天可能下雨，將加速並擴大災損。

台中區農業改良場表示，捲葉炭疽病通常跟慣型農法、天氣熱有關，農民習慣自留蔥苗，蔥苗經常是捲葉炭疽病帶原者，一發病就來不及防治，另外氣溫攝氏32度以上加快捲葉炭疽病的發病時程，有病徵大概7天就明顯捲葉；水生菌造成的青蔥疫病，發病時程也很快，通常3天整片田都感染。

台中農改場建議，蔥農捨棄自留、自栽種苗，改用健康蔥苗種植，若健康蔥苗不夠用，應消毒自留蔥苗再種植，並參照農政單位提供的種蔥方法降低病菌感染。農改場強調，青蔥疾病是植物類型，不會危害人體，且農民採收後主動去除病葉，消費者可安心食用。