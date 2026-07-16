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彰化竹塘米拓展海外市場 繼澳洲後首度銷美國

中央社／ 彰化16日電

彰化縣竹塘鄉稻米持續拓展海外市場，今年繼首銷澳洲後，又陸續銷往香港及美國。竹塘鄉農會表示，竹塘米已外銷近400公噸，展現穩定品質，讓台灣優質稻米持續進軍國際市場。

竹塘鄉農會總幹事詹光信今天告訴中央社記者，農會推廣契作品種包括竹塘米台南11號、台稉9號及竹塘飄香米台中194號，由台灣優米實業有限公司洽購外銷，目前以口感佳且價格親民的台南11號為外銷主力。

根據農會統計，今年1月首度外銷96公噸竹塘米至澳洲，3月除再出口96公噸至澳洲外，也首度銷售12.5公噸至香港，6月首次銷往美國22公噸，期間仍持續出口澳洲。截至7月，累計外銷量達395.91公噸。

農會表示，台中194號雖然成本較高，較不易栽種，必須以人工採種去偽去雜，但因米飯Q彈、香氣濃郁，近年深受消費者喜愛，國內市場需求持續成長，近幾個月也陸續外銷澳洲。

詹光信提到，竹塘稻米能順利打入海外市場，代表生產水平及品質達到國際市場要求，也顯示台灣稻米極具國際競爭力。

詹光信表示，竹塘稻米外銷不僅有助提升地方能見度，也能協助農民拓展銷售通路，期盼未來持續穩定外銷，開拓更多國際市場，讓世界看見台灣稻米優良品質。

稻米 澳洲 美國

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