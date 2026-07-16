「台中故事生活節」周末登場 集結140家文創品牌連兩天辦活動

台中市的產業多元又具特色，為了讓民眾能了解這些產業的特色、故事，以及文化底蘊，台中市政府和台中市產業故事館發展協會18、19日兩天在市民廣場共同舉辦「台中故事生活節」，活動串聯觀光工廠、職人品牌與文創聚落，歡迎大家前往，並共同度過假日休閒時光。

台中市工商發展投資策進會說，包括140家文創市集品牌和產業故事館發展協會的21個特色館舍都參與這次的活動，現場還安排鼓創藝術小小太鼓體驗、街頭藝人演出、戶外特技表演、綠色生活推廣，以及Live Podcast現場開講。民眾可以透過互動體驗，深入認識台中的產業故事。

不僅如此，活動也首度攜手「大豐環保」與「Zero Zero」合作，讓民眾在逛市集、享美食、體驗手作的同時，也能透過創新的資源回收模式與減廢設計，輕鬆實踐低碳生活。也讓產業、文化、環境與科技相互融合，推動永續城市的新樣貌。

活動同時精選多家會員館舍特色商品，推出原價850元的限量版「台中好禮盒」，活動期間優惠價只要450元。另外，現場也規畫市集消費集點、四色章明信片兌換及館舍集章趣等互動活動，只要完成指定任務，即可兌換限量好禮，充滿驚喜與樂趣。