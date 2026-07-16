前進奧萬大更安全！投83線截彎取直 新建「親霧橋」通車了

南投仁愛投83線為通往奧萬大及親愛、松林等部落的聯外要道，其5.9K處因卡努風災受創嚴重，縣府向中央爭取經費復建，且為迴避高風險區位，截彎取直新建長49.5公尺的「親霧橋」，現已開放通車，提升觀光及民生交通運輸安全性。

縣府指出，投83線是通往奧萬大國家森林遊樂區、台電萬大發電廠，以及當地萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐及武界等部落的重要聯外道路，2023年因卡努颱風道路受創，又以5.9K處最嚴重，搶通後更積極爭取中央災害復建經費重建。

由於，投83線5.9K路段邊坡地質脆弱，易受風雨影響，而有坍方、路基流失造成道路設施受損狀況，經縣府評估以「減輕開發、迴避高風險區位」策略，爭取新建長49.5公尺的鋼構橋「親霧橋」，成功獲中央全額經費補助逾4300萬元。

縣府表示，新建「親霧橋」工程總經費4305萬6241元，於2024年12月開工，工程同步強化周邊道路、邊坡及排水防護設施，提升該橋梁抗洪、防沖刷及整體耐災能力，歷經一年半時間，已於今年6月底完工，目前已開放通車使用。

仁愛鄉長江子信說，近年天災狀況多，致使鄉內多處道路橋梁中斷，多虧有縣府與中央協助，這幾年陸續修復完成，投83線更是仁愛鄉重要交通命脈要道之一，整治後對農特產品運輸及觀光發展有很大的幫助，也讓部落居民有更安全的道路。

南投仁愛投83線5.9K處因風災受創，縣府截彎取直新建長49.5公尺的「親霧橋」，已開放通車。圖／南投縣政府提供