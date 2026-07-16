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弘光科大培訓無人機飛手 攜手3縣市環保志工 免再跋山涉水

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中部三大環保志工協會環保志工體驗無人機操作。圖／弘光科大提供
中部三大環保志工協會環保志工體驗無人機操作。圖／弘光科大提供

過去環保巡守志工得面臨跋山涉水，甚至遭不肖業者恐嚇的風險，如今科技執勤將擺脫人力涉險。弘光科技大學智慧科技應用系執行教育部第四期USR「環環相扣、科技護生」計畫，自今年7月起，正式聯袂台中、南投、彰化等中部三大環保志工協會，啟動跨縣市「無人機環境監控技術培訓大聯盟」，輔導第一線志工考取國家級遙控無人機操作證照，開創科技環保、智慧減災的社區永續新典範。

智科系副主任魏榮君表示，無人機具備高機動性、無視地形阻隔等優勢，能代替志工深入過去人力難以涉足的深山、大排或低窪海岸線等盲區，不僅大幅降低一線志工在惡劣環境下的巡守風險，更能在不干擾自然生態的前提下，進行高效率的環境變異觀測，落實智慧減災與科技護生，未來由中、投、彰三地志工自主巡檢所累積的空拍影像與監測數據，將即時回傳至計畫建置的「環境數據共享平台」，並提供給政府相關機關，成為地方災害預防與生態復育的科學決策依據。

魏榮君並指出，培訓的核心焦點在於引導台中市南投縣及彰化縣等3縣市環保協會的志工，全面熟悉國家遙控無人機法規與考照流程；藉由精準的實戰模擬，輔導志工考取交通部民航局的專業操作證照，其期盼各志工團隊在取得證照後，未來能徹底擺脫對學校技術支撐的依賴，具備獨立運作、自主規劃航線與操作巡守的能力。

一位參加培訓的志工說，「能在空中錄影存證安全多了！」他透露，過去巡守時除要克服跋山涉水的困難，甚至在發現汙染源時，還曾碰到過破壞環境者的尾隨、追逐與言語恐嚇，人身安全飽受威脅。如今引進無人機，不僅可以從空中大範圍觀測環境，還能直接進行錄影存證；強調「這對一線執勤來說安全太多了！如果能順利拿到無人機證照，既能幫到志工服務，自己也多了一項前沿科技的專業技能，一舉兩得！」

<a href='/search/tagging/2/弘光科大' rel='弘光科大' data-rel='/2/257887' class='tag'><strong>弘光科大</strong></a>與中部三大環保志工協會，啟動跨縣市的無人機環境監控技術培訓大聯盟。圖／弘光科大提供
弘光科大與中部三大環保志工協會，啟動跨縣市的無人機環境監控技術培訓大聯盟。圖／弘光科大提供

無人機 台中市 南投縣 弘光科大

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