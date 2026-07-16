友邦馬紹爾群島上月發生嚴重火災　中市府捐贈姊妹市10萬美元

我邦交國馬紹爾群島共和國瓜佳蓮市的依拜島（Ebeye）上月發生嚴重火災，上百居民流離失所。台中市與瓜佳蓮市是姊妹市，市長盧秀燕表示，上月得知消息後第一時間向馬紹爾駐台大使表達慰問，並決定捐贈10萬美元，昨天已透過外交部轉交。

依拜島今年6月6日發生火災，多棟民宅與兩家商店遭到燒毀，上百名居民無家可歸，馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）發布命令宣布依拜島進入緊急狀態，外交部駐馬紹爾大使徐蔚民6月26日代表我國捐贈10萬美元，作為人道救助與重建經費。

盧秀燕表示，馬紹爾群島是中華民國的堅定友邦，一直以來為我國在國際發聲，瓜佳蓮市是台中的姊妹市，市長柯布亞（Hirata Kabua）多次訪問台中，馬紹爾駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）長期支持台中各類活動，台中市前副市長令狐榮達更曾擔任駐馬紹爾大使。

盧秀燕說，真正的情誼不是平順的時候互相祝福，而是在需要幫助時伸出援手；她得知依拜島火災後，立刻請卡蒂爾轉達慰問，發函給柯布亞表達關懷與支持，並責成市府研議捐款事宜，協助災民重建家園。10萬美元善款昨日透過外交部轉交，相信能為受災家庭帶來重新出發的力量。

秘書處補充，台中市與瓜佳蓮市締結姊妹市24年，持續在經貿、教育與文化等多方面交流，此次援助不僅展現姊妹市情誼，也落實盧秀燕「把市民照顧好、把朋友放在心上」的理念，將台中的溫暖送到太平洋。