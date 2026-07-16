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憲兵中校退役創業有成 後憲集團做公益慶祝成立15周年

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
後憲企業集團董事長林暉智。記者黃寅／攝影
後憲企業集團董事長林暉智。記者黃寅／攝影

知名的保全公司後憲企業集團明天將舉辦15周年慶祝活動，董事長林暉智從憲兵中校退役創業成功的故事令人稱道，尤其他平日熱心公益，多次受到各公益機關表揚。這次的15周年慶活動也都以公益回饋為核心，期待各界一同參與。

林暉智2011年自台中憲兵隊中校退役，因認為憲兵的忠貞精神非常適合保全行業，因此轉而以此創業，招募的保全員也以憲兵和軍警為多，目前服務的對象以科學園區廠商、政府機關和學校為主，規模已是國內屬一、屬二的保全公司。

因為出身軍旅，因此對照顧軍人、眷屬和回饋社會不遺餘力，這次的15周年慶祝活動也包括致贈台中市政府消防局裝備、榮民榮眷基金會和台中市榮民服務處的公益捐贈、惠明育幼院愛心捐款及捐贈慰問品給西屯區的福雅、福聯、上石里需關懷家庭等。

另外，他也發起捐血活動，號召集團員工、熱心民眾及協辦單位一同參與，預計將募集400袋血。

林暉智說，集團成立15年來，一直秉持憲兵忠貞廉潔及熱誠服務精神持續精進，也因為各界的支持，才使得集團不斷茁壯。因此，他和集團同仁都抱著感恩和回饋的心並積極參與社會公益，希望能善盡企業社會責任。也希望藉著活動，能讓各界了解後憲集團的文化，同時能拋磚引玉吸引更多人來一起推動社會善的循環。

他說，明天上午會有市府消防局、台中市榮民服務處、台中市後備指揮部、台中憲兵隊等多個單位一起參與活動，也歡迎民眾一起參加。

憲兵 公益 台中市

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