診所大火員工獲救！中醫師致謝：好鄰居、消防英雄「帶我們走過生死關頭」

台中市東勢區一家清源中醫診所昨天大火，一人受困獲救，醫師上網道謝「好鄰居、消防英雄，攜手帶我們走過生死關頭 」，診所表示，這場大火鄰居第一時間報案，更在濃煙冒出時衝到診所前敲門大聲喊「火災了，快跑」，員工受困危急時，消防隊員協助脫困，這次救命之恩，他們一輩子銘記在心。

中醫診所在臉書致謝文指出，昨天下午，診所經歷一場驚心動魄的意外火災，全家人與診所上下，要致上最深的謝意給隔壁鄰居，火災發生的第一時間機警報案；更在濃煙冒出時衝來用力敲門大聲提醒他們「火災了，快跑！」。在員工受困危急時，迅速配合消防人員，讓受困同仁得以順利從鄰居家平安下樓脫險。 這分從頭到尾、無微不至的救命之恩，他們一輩子銘記在心！

診所向消防隊員們致敬，謝謝這群英勇的消防英雄迅速趕到，以最專業、最冷靜的判斷，與引導同仁安全撤離。也感謝在第一時間傳來訊息、打電話或親自到場關心的街坊鄰居及所有朋友們。大家的溫暖與關懷，給他們很大的力量。

診所表示，受驚嚇的同仁已送醫並得到妥善的照顧與治療。接下來診所將會全力投入善後工作，待硬體設備與環境整復完畢後，會再重新公告營業時間，繼續為大眾服務。

台中市東勢區本街一棟住宅大樓昨天下午發生大火，一名女子受困4樓，消防隊員搶救送醫，起火原因由消防火調人員調查中。

台中市消防局昨天下午2時21分獲報，東勢區本街住宅火警。派遣第二大隊及轄區東勢分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員24名，現場由第二大隊組長陳淨怡擔任指揮官。

建物外觀有火煙冒出，消防人員於下午2時27分到場，4樓一名59歲女子受困，受困民眾由消防人員帶至一樓安全處，經檢傷後送醫診治。

現場為4層樓RC結構建物，2樓後方增建起火燃燒，火勢延燒至3樓，燃燒面積28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。