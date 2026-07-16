豐原廟東夜市二攤販打架 其中一家向客人致歉聲明：全額退費

知名的豐原廟東夜市昨晚有二名攤販爆肢體衝突又翻桌，有客人被嚇跑，也有多人圍觀錄影，警方查出二名攤販因擺攤位置越界起衝突，將二人逮捕，依傷害罪嫌移送法辦。其中一家在臉書聲明有錄影存證，交司法處理，對昨晚用餐或外帶客人致謝，該店願提供全額退費。

昨晚打架攤販其中一方在豐原臉書發聲明表示，廟東夜市昨晚7點發生衝突，他是負責人，對大家致歉，如果剛好是用餐或是準備外帶的客人，「向您致上最深的歉意，造成大家遇到這種糟糕的用餐體驗，非常抱歉。如果您剛好在那時用餐或是外帶，我們願意提供你們全額退費，請麻煩私訊我處理後續賠償。」

負責人說，所有案發現場及對方先前多次挑釁紀錄，皆有錄影存證，全程會依照司法程序處理。造成恐慌及佔用網路資源非常抱歉。

豐原警分局頂街派出所昨晚7時23分接獲報案指稱，豐原區廟東夜市有攤販發生糾紛，現場並有肢體推擠情形，警方立即派員到場處理。

經了解，56歲彭姓男子與36歲張姓男子因攤位相鄰，彭男認為張男擺攤位置越界，心生不滿，遂徒手翻倒張男攤位桌子，雙方隨後爆發肢體衝突。

警方到場後立即控制現場情勢，並協助受傷的彭男，他四肢挫傷送醫治療；張男則拳頭受傷，無須送醫。雙方均提出傷害告訴，警方依現行犯將2人依傷害罪逮捕，警詢後移請台中地方檢察署偵辦。

頂街派出所副所長張嘉文呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜，循理性、合法方式解決，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對於任何暴力滋事行為，均將依法嚴正究辦，以維護社會秩序及市民安全。

知名豐原廟東夜市昨晚有二家攤販打架，警方移送法辦，二家緊鄰的「越界」問題存在已久。記者游振昇／攝影