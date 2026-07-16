中市路樹移除爭議 專家：檢測透明化 病樹快移除

中市府打算移除西區府後街十三株老榕樹，護樹團體與居民認為操之過急。專家指出，樹木管理首重安全，如果樹木有倒塌的風險，的確要盡快移除，人命擺第一；如何判斷是否安全，需要仰賴專業的檢測，且最好完整透明的展示檢測結果，更能取得民眾的信賴。

東海大學景觀學系兼任教授章錦瑜指出，公家機關判斷樹木是否染病，應委託專家學者到現場鑑定，撰寫健檢報告，拍照記錄病徵，並經過景觀委員會的審查；褐根病不容輕忽，很可能導致樹木瞬間倒塌，就像去年逢甲大學的樹木倒塌事件一樣，「人命是最重要的。」

章錦瑜表示，移除樹木與都市綠化並不衝突，現在都有補植機制，移除幾株就要種回幾株；榕樹本身也不太適合做為行道樹，樹根可能導致人行道鋪面損壞，甚至入侵民宅，黃連木就是不錯的樹種，根系不會亂竄，也有足夠大的樹蔭，專家都會慎選替代樹種。

台灣愛樹保育協會長曾檉銳認為，都市樹木管理首重安全，樹木如果威脅到行人安全就應該移除，但如何判斷有風險，靠的是專業的檢查，比如透過應力波檢測樹木是否有腐朽空洞等等，再判斷要移除、醫治還是採取其他處置，若沒有足夠的檢查就移除，可能無法說服居民或環保團體。

曾檉銳說，以褐根病為例，通常是因為樹穴太小、棲地不良，但如果從樹木的外觀無法看出是否有褐根病，說明尚未達到需要移除的階段，可以投藥延長樹木壽命；以染病為名義一口氣移除十三株樹木，算是相當少見的情況，如果市府能展現出更嚴謹的態度與專業，會讓民眾和環團更信賴這個決策。