中市安全考量擬移13株榕樹 民團抗議：公開評估資料

台中市西區府後街一側人行道種有十三株老榕樹，市府近日修剪樹木並預計全數移除，護樹團體昨到現場抗議，認為移除樹木會減少遮蔭，應公開專家評估資料並考量如何保留。交通局強調，該批榕樹經診斷有安全疑慮，會改種十三株黃連木維持綠蔭。

交通局指，經專業診斷團隊檢測，部分榕樹罹患褐根病，且樹體腐朽，有安全疑慮，且二○二四年就發生過倒塌的狀況，經過景觀委員會審查同意，將配合人行道改善工程，分批移除十三株病弱榕樹，並改植黃連木。

台灣護樹協會表示，府後街這批榕樹歷經卅年歲月，已經是周邊居民的共同記憶與天然冷氣機，交通局想要砍除，卻沒有出示專家會勘認定褐根病的紀錄，市府應馬上停止移除，重啟專家會勘。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，交通局若以褐根病為由移除榕樹，應有完整診斷、防治與移除計畫和相關配套等資料，現場張貼告示；且若真的是褐根病，必須投藥防疫，交通局沒有投藥只想移除，說明所謂染病只是藉口。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴認為，台中有多起公部門砍樹被抗議的案子，就是因為天氣太熱，樹木真的太重要了；近年市府已建立行道樹一些基本機制，比如移除行道樹計畫上網公開、通知護樹團體會勘討論等等，但這次偏偏沒有。

當地民眾表示，府後街是重要飲食中心，中午時段很多人經過用餐，榕樹的綠蔭讓街上比較涼爽舒適，不希望市府移除；如果樹木真的生病了，或人行道需要改善，請市府思考，能否在保留老樹的情況下解決問題，而非全部移除。

交通局長葉昭甫強調，府後街的榕樹處理，早在巴威颱風侵台前就委託專業單位健檢，並非臨時決策，樹木移植計畫也經過景觀委員會審查與複審，委員會原則同意依據計畫辦理。

交通局補充，根據計畫，將分批移除十三株病弱榕樹，清除病根、改善土壤並補植黃連木與長紅木，同步優化人行道空間、排水與無障礙設施。