全台最大鎮選戰開打！綠營派「美女刺客」出戰 驚人背景也曝光

南投草屯人口逼近十萬人，是「全台最大鎮」，當地選情備受關注，國民黨老早確定由現任鎮長簡賜勝尋求連任，民進黨卻遲未推出人選，令綠營支持者焦慮。但近期總算敲定人選，由「美女刺客」衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷出戰。

南投草屯是縣內4大市鎮之一，人口數冠全縣，更在鎮長簡賜勝推出兒同生日禮金政策後，總人口數於今年3月超越新竹竹東，重返「全台最大鎮」寶座，更是縣內指標性選區，在縣長、鎮長等選舉中極其關鍵，當地選情因此備受關注。

而國民黨簡賜勝曾連任3屆縣議員，原本無黨籍的他，2025年披藍袍轉戰補選草屯鎮長勝出，今年將爭取連任；反觀，民進黨因遲未推出人選，讓不少綠營支持者相當焦慮，但近期傳出敲定人選，將由年僅37歲「美女刺客」張媛婷出戰。

據了解，張媛婷同樣出身草屯，是土生土長的「草鞋墩人」，雙親也還住在草屯，而其學歷亮眼，台灣師範大學公民教育與活動領導學系研究所碩士的她，下個月將再取得台大公衛研究所的碩士學位，目前則擔任衛福部次長林靜儀辦公室秘書。

而張媛婷從大學時就開始關心公共議題，曾獲美國國務院邀請赴美參訪與交流，2015年在民進黨中央黨部婦女部工作，之後擔任立委林靜儀的助理，再跟隨林靜儀從立法院到衛福部，此次在黨內前輩勸進下，決定返鄉參選，為家鄉做事。