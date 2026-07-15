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南投仁愛鄉新建親霧橋通車 同步提升抗洪能力
颱風卡努2023年重創仁愛鄉，其中投83線指標5.9公里處嚴重中斷，南投縣政府截彎取直新建「親霧橋」，同步強化邊坡及排水防護設施，提升親霧橋抗洪耐災能力，今天正式通車。
「投83線」是仁愛鄉萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐、武界等部落對外聯絡要道，也通往奧萬大國家森林遊樂區、台灣電力公司萬大發電廠，2023年颱風卡努重創仁愛鄉，大量降雨造成投83線多處邊坡坍方、路基流失，其中5.9公里處更是嚴重中斷，影響居民進出。
南投縣政府災後立即緊急搶修，恢復道路基本通行功能，同時向中央積極爭取災害復建經費，採「減輕開發、迴避高風險區位」施工策略，新建長度49.5公尺鋼構橋梁，工程總經費約新台幣4305萬元，2024年12月開工，今年6月29日竣工，今天辦理通車典禮。
彙整地方提議新橋名稱後，決定命名為「親霧橋」，工程同步強化周邊道路、邊坡及排水防護設施，提升橋梁抗洪、防沖刷及整體耐災能力。南投縣政府秘書長李良珠出席通車典禮表示，感謝中央全額補助4305萬元，縣府將持續向中央爭取經費改善山區交通。
仁愛鄉長江子信表示，風災造成仁愛鄉多處道路、橋梁中斷，感謝縣府、中央近年陸續完成修復，對農特產品運輸及觀光發展有很大幫助；國民黨南投縣議員林庭秝說，投83線是親愛村通往霧社地區要道，感謝縣府截彎取直新建親霧橋，讓鄉民有更安全道路。
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