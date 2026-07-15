南投仁愛鄉新建親霧橋通車 同步提升抗洪能力

台中市石岡區今天早上無預警停電，疑似松鼠觸電，影響石岡里、萬安里、九房里、萬興里等上千住戶，許多民眾趕上班卻因停電車庫無法開門，急著搭計程車出門，也有工廠無法開工，工人無法上工；重要道路豐勢路交通號誌停擺，當地的九房里長張鴻斌急通報台電和警方，員警到路口指揮交通，台電人員到場搶修，停電時間約3小時。

2026-07-15 11:37