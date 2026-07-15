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南投縣長許淑華踏勘簽核近2千萬 改善國姓鄉基礎建設

中央社／ 南投縣15日電

南投縣長許淑華今天前往國姓鄉會勘道路改善、排水治理、坡地安全、觀光遊憩公共設施修繕等，並當場簽核新台幣1940多萬元經費，她表示，將依急迫性及實際需求儘速規劃施工。

改善地方基礎建設，許淑華今天與國姓鄉長邱美玲及多名縣議員、村長踏勘國姓鄉多處道路改善、排水治理、坡地安全、觀光遊憩公共設施等工程案，並向鄉親確定改善規劃符合陳情需求後，當場簽核1940多萬元經費，並責成主管局處加速完成，以儘速回應鄉親需求。

許淑華指出，只要攸關居民生活安全、交通便利及公共服務品質，縣府都會積極面對，今天會勘案涵蓋道路、排水、坡地治理、公共設施改善等，縣府將依工程急迫性及實際需求，儘速完成後續規劃與經費籌措，同時持續深入各鄉鎮市，積極推動各項基礎建設。

南投縣政府工務處表示，工程包含北山村及南港村排水溝及路基改善、南港村2鄰坡地排水、北山村147縣道下邊坡崩塌治理、石門村成功街30巷、31巷路面及排水溝改善、長豐村及長流村山區排水及聯外交通、長福村受聖宮及福龜村北玄宮公廁整修等。

許淑華 南投 國姓鄉

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