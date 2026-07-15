聽新聞
0:00 / 0:00
南投縣長許淑華踏勘簽核近2千萬 改善國姓鄉基礎建設
南投縣長許淑華今天前往國姓鄉會勘道路改善、排水治理、坡地安全、觀光遊憩公共設施修繕等，並當場簽核新台幣1940多萬元經費，她表示，將依急迫性及實際需求儘速規劃施工。
改善地方基礎建設，許淑華今天與國姓鄉長邱美玲及多名縣議員、村長踏勘國姓鄉多處道路改善、排水治理、坡地安全、觀光遊憩公共設施等工程案，並向鄉親確定改善規劃符合陳情需求後，當場簽核1940多萬元經費，並責成主管局處加速完成，以儘速回應鄉親需求。
許淑華指出，只要攸關居民生活安全、交通便利及公共服務品質，縣府都會積極面對，今天會勘案涵蓋道路、排水、坡地治理、公共設施改善等，縣府將依工程急迫性及實際需求，儘速完成後續規劃與經費籌措，同時持續深入各鄉鎮市，積極推動各項基礎建設。
南投縣政府工務處表示，工程包含北山村及南港村排水溝及路基改善、南港村2鄰坡地排水、北山村147縣道下邊坡崩塌治理、石門村成功街30巷、31巷路面及排水溝改善、長豐村及長流村山區排水及聯外交通、長福村受聖宮及福龜村北玄宮公廁整修等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。