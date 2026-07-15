王功漁港市場老舊逾20年…彰縣府砸9500萬重建 2樓設用餐區拚觀光升級

使用逾20年的王功漁港魚貨中心附屬市場因木造建物老舊、設施逐漸不敷需求，彰化縣政府今舉行「王功漁港魚貨中心附屬市場重建工程」動土典禮，投入約9500萬元縣款經費進行重建，預計工期240日曆天，完工後將提供攤商更安全的營業空間，也提升遊客消費體驗，帶動地方觀光發展。

彰化縣長王惠美表示，現有市場建物為木造結構，啟用至今已有20多年歷史，隨著遊客人潮增加，原有設施已難以滿足攤商營業及民眾需求，因此縣府積極推動重建工程。

重建後市場總樓地板面積約692.3平方公尺，1樓規畫20個攤位，提供攤商更完善、安全的營業環境；2樓則規劃開放式用餐區及多功能活動空間，未來可配合地方活動及觀光行銷使用。

王惠美指出，近年「王功漁火節」吸引越來越多遊客到訪，縣府將持續與漁會合作，串聯周邊景點與產業發展，讓王功漁港朝全台具特色的觀光漁港目標邁進。

彰化區漁會總幹事陳威谷表示，市場啟用至今約24年，隨著遊客數增加，原有空間已不敷使用，感謝縣府與議會支持改建，提升王功整體旅遊品質。

縣府農業處表示，王功漁港不僅是重要漁業基地，也是彰化濱海觀光品牌之一，透過市場空間升級，將改善攤商營業環境，提供遊客更舒適的用餐與消費體驗。