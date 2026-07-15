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芳苑農會總幹事遴選謝坤宏勝出 喊讓「沙山變金山」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芳苑鄉農投票遴選新任總幹事，在4搶1局面下，投票結果由國民黨前中常委謝坤宏（左二）以全票9票的壓倒性差距勝出獲聘。記者林敬家／攝影
彰化芳苑鄉農投票遴選新任總幹事，在4搶1局面下，投票結果由國民黨前中常委謝坤宏（左二）以全票9票的壓倒性差距勝出獲聘。記者林敬家／攝影

彰化縣農會4月27日率鄉鎮市農會總幹事洪翊桓赴英國進行農業考察驟逝，留下原定至2029年3月才屆滿的總幹事職缺，芳苑鄉農今召開理事會，投票遴選新任總幹事，在4搶1局面下，投票結果由國民黨前中常委謝坤宏以全票9票的壓倒性差距勝出獲聘，本屆任期將至2029年3月到期。

此次登記人選還有現任代理總幹事辜怡甄、前信用部主任吳俊昇，以及上屆以1票之差落敗的國中教師謝永成。由於芳苑鄉農會長年營運穩健、財務狀況佳，總幹事職位向來被視為地方重要布局，因此這次補選也格外受到地方關注。

現年55歲的謝坤宏擁有美國阿肯色州立科技大學教育碩士，曾任國民黨中常委，出身農會家族，父親為已故前台灣省農會總幹事謝國雇，妹妹則是前縣議員謝彥慧，在地方農會與政壇均有一定影響力。據了解，上屆總幹事遴選時，洪翊桓能以5比4驚險勝出，背後即有謝家系統力挺，如今謝坤宏親自投入戰局，最後順利獲聘，地方不感意外。

謝坤宏說，芳苑農會曾倒閉被政府接管，前輩歷經20多年努力，才奠定芳苑農會今日的基礎。他說，自己多年來都在外打拚，能回來服務實在想不到。

謝坤宏指出，芳苑擁有海洋、燈塔等天然資源，也是全國重要蛋雞產區，更是山藥重要產地，未來希望整合農特產品行銷國內外，讓世界看見芳苑。他也盼改善地方產業環境，吸引年輕人返鄉，讓過去被稱為「沙山」的芳苑轉型為「金山」。

芳苑 農會 國民黨

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