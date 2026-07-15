中市將移除13株榕樹遭護樹團體抗議 交通局：改種黃連木

台中市西區府後街一側人行道種有13株老榕樹，市府近日修剪樹木，並預計全數移除，護樹團體今天到現場抗議，認為移除樹木會減少遮蔭，應公開專家評估資料並考量如何保留。交通局強調，該批榕樹經診斷有安全疑慮，會改種13株黃連木，維持綠蔭。

交通局指出，該批榕樹經由專業樹木診斷團隊健診、鑑定，確認部分榕樹罹患褐根病，且樹體腐朽，有公安疑慮，事實上2024年該批樹木就曾發生過倒塌的狀況，經過景觀委員會審查同意，將配合人行道改善工程，將這13株病弱榕樹陸續移除。

台灣護樹協會表示，台中市長盧秀燕任內倡導都市退燒、全民植樹，府後街這批榕樹歷經30年歲月，已經是周邊居民的共同記憶與天然冷氣機，交通局今天想要砍除，卻沒有出示專家會勘認定褐根病的紀錄，市府應馬上停止移除工程，並公開每株樹的健檢報告，重啟專家會勘。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，交通局若要以褐根病為由移除榕樹，必須準備官方確診證明、褐根病防治與移除計畫、現場圖說和相關配套等資料，向建設局申請，並在現場張貼告示；且若真的是褐根病，必須投藥防疫，交通局沒有投藥只想移除，說明所謂染病只是藉口。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴認為，台中有很多起公部門砍樹被抗議的案子，就是因為天氣太熱，樹木真的太重要了；這幾年市府好不容易建立起一些基本機制，比如移除行道樹計畫上網公開、通知護樹團體會勘討論等等，但這次偏偏沒有。

當地民眾表示，府後街是重要飲食中心，中午時段很多人經過用餐，榕樹的綠蔭讓街上比較涼爽舒適，不希望市府移除；如果樹木真的生病了，或者人行道需要改善，可否請市府思考，能否在保留老樹的情況下解決問題，而非全部移除？

交通局長葉昭甫強調，市府管理路樹都會兼顧樹木健康、公共安全和市民需求，這次府後街的榕樹處理，早在巴威颱風侵台之前就委託專業單位健康檢測，並非颱風後臨時決定修剪或移除，樹木移植計畫也經過景觀委員會審查與複審，委員會原則同意依據計畫辦理。

交通局補充，根據計畫，將陸續移除13株病弱榕樹，清除殘根、改善病害土壤、整理植穴等等，避免褐根病擴散，完成後補植13株黃連木與長紅木綠帶；交通局也會同步改善府後街人行道，重新整理步行空間、優化無障礙與排水設施。

台中市交通局表示，該批榕樹2024年就曾倒塌影響公安，這次移除計畫通過景觀委員會原則同意，將改種為13株黃連木。圖／台中市政府提供