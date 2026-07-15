風災後客家歷史古道東勢段部分受阻 中市客委會主委現勘

受巴威颱風影響，台中市府客家事務委員會主委江俊龍日前帶隊，到國家級長距離步道「樟之細路」台中東勢段巡視勘災，確保轄內客家歷史古道安全；該步道北起桃園龍潭，南迄台中東勢，為客委會近年推動浪漫台三線計畫的核心重點，因颱風連續降雨，山區土石易有鬆動風險，江俊龍巡視步道沿線倒樹清理狀況、排水系統暢通及指標導引設施。

江俊龍表示，颱風雖已離境，但山區土壤含水量仍高，巡視途中發現小中嵙觀景台棧道有電線桿及樹木倒塌，市府已通報台電等相關單位派員處理，部分路段暫停開放。他提醒市民與全國山友，颱風過後數日山區氣候仍不穩定，前往樟之細路或周邊步道健行時，務必注意路況，並依現場告示避開暫停開放路段，並呼籲共同落實無痕山林，保護珍貴的客家山林與歷史資產。

客委會說明，此次同行人員包括台灣樟之細路協會東勢工作站成員劉南享、東勢形象商圈副理事長廖國晃、東勢大茅埔調查團團長吳哲銘及市府客委會人員。眾人登上頂中嵙山稜線，可清楚眺望頭嵙山與二嵙山，其中二嵙山也被當地居民稱為蝙蝠山。整條路線位於大甲溪與大安溪流域的分水嶺，可飽覽兩溪河谷風光，向北並可遠眺大克山、馬那邦山、關刀山及新竹五指山等景致。待天候穩定、受阻路段完成處理並恢復開放後，歡迎熱愛山林的民眾前往。