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中市太陽光電累計裝置容量成長 經發局：接近兩部燃氣機組裝置容量

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市國際會展中心上方也都建置太陽光電設備。圖／台中市政府提供
台中市國際會展中心上方也都建置太陽光電設備。圖／台中市政府提供

台中市政府經發局今發布好消息，表示去年新增太陽光電裝置容量達113MW，再生能源裝置容量成長率達5.4%，躍居六都第3。截至目前，全市太陽光電累計裝置容量已達967MW，持續朝1GW（10億瓦）目標邁進，發電量能相當於接近兩部燃氣機組裝置容量。

經發局長張峯源說，除了太陽光電外，經發局也持續推動多元再生能源發展，涵蓋水力發電、陸域風電及生質能等，打造更完善的綠能結構。其中，水利局推動的「食水嵙溪排水小水力發電廠」是全台首座由地方政府主導興建的小水力發電廠，成為地方推動能源轉型的重要案例。依台電公司截至115年5月底統計，台中市再生能源總裝置容量已達約2246MW，穩居全國第4、六都第2。

此外，台中市離岸風電建設也持續推進。經濟部離岸風電區塊開發第3-1及3-2階段遴選中，由哥本哈根基礎建設基金（CIP）投資的「台中渢妙」離岸風場分別取得500MW及600MW開發容量，預計於2027年及2030年陸續併聯發電。待風場全數完工後，將進一步提升台中再生能源供應量能，持續朝低碳、永續及淨零城市目標邁進。

張峯源說，市府近年積極推動「光電倍增」、「光電三倍增」及「光電四倍增」等計畫，由政府攜手民間企業及市民共同推動太陽光電建置，各階段目標皆提前達成。去年新增裝置容量113MW，更已超越103年至107年間新增總量，顯示台中太陽光電建置持續穩健成長。

他說，市府整合各局處資源推動公有場域設置太陽光電，持續於公有市場及台中國際會展中心等公共設施設置太陽光電，透過公有場域帶頭示範，逐步擴大綠能發展成果，而教育局積極輔導校園建置，裝置容量也已達128MW。

台中市教育局積極輔導校園建置太陽光電裝置，容量也已達128MW。圖／台中市政府提供
台中市教育局積極輔導校園建置太陽光電裝置，容量也已達128MW。圖／台中市政府提供

太陽光電 太陽 台中

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