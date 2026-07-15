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影／松鼠跳電線碰火花 台中石岡停電上千戶車庫打不開民眾急跳腳
台中市石岡區今天早上無預警停電，疑似松鼠觸電，影響石岡里、萬安里、九房里、萬興里等上千住戶，許多民眾趕上班卻因停電車庫無法開門，急著搭計程車出門，也有工廠無法開工，工人無法上工；重要道路豐勢路交通號誌停擺，當地的九房里長張鴻斌急通報台電和警方，員警到路口指揮交通，台電人員到場搶修，停電時間約3小時。
石岡區九房里長張鴻斌表示，今天早上6點多，他在家發現電燈閃一下，不到二分鐘就停電，後來聽到消防車出勤鳴笛聲，他接到里民通報石岡街高壓電線冒火花和白煙，他趕到現場發現地面一隻松鼠已死亡，應是松鼠爬電線觸電引起，他立即通報台電和警方，因為停電造成石岡區許多路口交通號誌停止很危險，東勢警分局員警迅速到路口指揮交通。
張鴻斌說，無預警停電時間約早上6點多，許多人正準備要出門上班，發現沒電無法打開車庫電動車門，緊急聯絡計程車，也有工廠無法開工著急等復電；他說早上8點28分後多數已復電，到近10點全部復電，他估計影響石岡里，萬安里，九房里，萬興里等約1200戶。
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