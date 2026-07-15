亞洲台灣商會台中辦活動 盧秀燕：歡迎回家拓展全球商機

亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府昨晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。她代表台中市政府及286萬市民家人迎接大家回到台中，期盼透過此次交流，持續深化台中與海外台商的合作，讓市府成為台商在台灣最堅實的後盾。

盧秀燕說，台中是一座多元、創新且充滿活力的城市，日前民調再度獲評為全台最幸福城市，並已連續8年獲得相關肯定。台中能有今日的發展，除市民共同努力，也要感謝許多台商領袖長期以來給予台中的指導、協助與支持。

她說，城市外交是市府的重要工作。近年市府團隊出訪世界各地，均獲得當地台商熱情協助與接待；此次海外台商齊聚台中，也讓她見到許多曾在澳洲、美國等地交流的老朋友。她感謝台商長期支持，並表示市府未來將持續努力，與大家深化合作，不論市府或台中市選出的立法委員，都願意協助台商解決問題、拓展發展機會。

盧市長也感謝亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴及團隊用心規畫晚宴，從場地、菜色、表演節目、現場布置到以台灣鳳梨現打的果汁，都展現細膩巧思與對遠道而來貴賓的重視。她並感謝亞洲台灣商會聯合總會選擇在台中舉辦活動，讓更多海外台商認識台中，也歡迎大家投資台中。

陳舒琴總會長指出，亞洲台灣商會聯合總會長期致力促進亞洲各國台商的聯繫合作及共同開拓國際市場。第33屆提出「台商生態系圈2.0」概念，積極推動「商業無國界」與「醫療無國界」，盼串聯海外台商累積的經驗、智慧及人脈，與台灣企業、人才及產業合作，共同創造新的台灣價值。

世界台灣商會聯合總會總會長熊強生表示，儘管國際局勢動盪，台灣經濟仍展現突出表現，尤其在人工智慧浪潮下，更應把握機會，串聯台灣眾多隱形冠軍中小企業與亞洲各地台商，發揮彼此優勢，創造更多合作商機。

中華民國工商協進會理事長吳東亮則說，台中不僅是串聯台灣南北的重要城市，也是一座多元、創新且充滿活力的城市。工商協進會是具規模及影響力的工商團體，期待未來持續與亞洲台灣商會聯合總會深化合作，共同拓展國際市場。

亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府昨晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。圖／台中市政府提供