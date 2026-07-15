員林「黃金帝國」拆光 變臨時停車場

彰化縣員林市「黃金帝國」公私協力推動都市更新，原十四層大樓已於今年五月完成拆除。縣府將基地暫時一分為二，其中公有地鋪設柏油，規畫為臨時收費停車場，預計提供約七十個車位，紓解市區停車一位難求的問題；私有地則維持表面覆蓋、不進行開挖。與此同時，重建大樓的設計與招商作業也同步推進。

黃金帝國坐落在員林火車站前，過去曾是南彰化乃至雲林以北的重要消費娛樂中心，風光一時；然而九二一地震後建物結構受損，加上產權複雜、長期缺乏管理，逐漸荒廢，甚至與彰化市喬友大樓並稱「北喬友、南黃金」，成為地方兩大都市沉痾。

為推動重建，縣府已整合黃金帝國土地與建物約二百八十名所有權人，凝聚都市更新共識，並由縣府擔任推動主體，連同後方舊警察宿舍基地一併提案，向內政部爭取都市更新先期規劃暨招商計畫，於二○二二年啟動。相關經費編列八千一百萬元，並於二○二六年五月三十日完成建物拆除。

縣府建設處指出，基地面積約一五三三坪，已完成圍籬與分區整理，其中私有地約有七百九十坪，保留既有樓地板並覆蓋地下室表面，未來重建時可直接開挖，避免重複施工；公有地面積約七百四十三坪，已完成柏油鋪設，將作為臨時停車場使用。

建設處表示，黃金帝國都市更新計畫已發布實施，未來將重建為地上二十二層、地下四層的住商複合大樓，並規畫部分空間作為公益設施。縣府正擬訂公開評選招商文件，將徵求實施者參與開發，待行政程序完成後即可上網公告招標。