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台中會展中心二期招標完成 明年動工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕宣布，台中國際會展中心二期工程已順利招標，預計明年上半年動工，完工後將增加兩千一百個攤位。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕宣布，台中國際會展中心二期工程已順利招標，預計明年上半年動工，完工後將增加兩千一百個攤位。聯合報系資料照

台中國際會展中心今年三月開幕，迄今吸引超過一百四十萬人次入場、現場成交金額累積六五○億元。市府與中央合作興建二期展館。市長盧秀燕昨表示，二期展館的工程已完成招標，預計明年上半年動工，完工後會新增約兩千一百個展覽攤位。

盧秀燕昨主持市政會議，她表示台中國際會展中心今年三月廿五日啟用，第一期工程總經費八十九億元，從土地到工程經費完全由市府自籌，啟用後成效非常好，但場地顯然還不夠，今年展期已滿檔，負責營運的外貿協會也說市場需求熱烈。

盧秀燕指出，第一期工程尚未完工前，市府就已推動第二期工程，將在現有的會展中心西側，由市府提供土地、中央投資約六十億元工程經費，交由台中市建設局興建，完工以後，再依照營運績效分潤；她強調，本案並非中央「補助」，而是中央「投資」，未來中央地方會共享營運成果。

盧秀燕說，二期工程招標採取統包方式，設計標和施工標綁在一起，加快整體進度，已完成招標，交由廠商展開設計，預估明年上半年動工，完工後再增加兩千一百個攤位與兩個展館，到時候將是亞洲最新、台灣最大的國際級專業會展中心，持續為台中拚經濟。

台中 中央 盧秀燕

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