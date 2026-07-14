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擔任健保審查委員超過30年 李孟智獲頒「特殊貢獻獎」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中醫院前院長、顧問李孟智獲健保署頒給「特殊貢獻獎」。圖／台中醫院提供
台中醫院前院長、顧問李孟智獲健保署頒給「特殊貢獻獎」。圖／台中醫院提供

衛生福利部健保署中區醫院特殊貢獻健保感恩表揚會今舉行，台中醫院前院長、顧問李孟智獲頒「特殊貢獻獎」。李孟智說，自己從台灣健保創立後擔任健保審查委員至今超過30年，看到中央政府從創立時投入健保資源1300億，如今增加10倍預算破兆元，見證健保政策推動30年，台灣人人有醫療，並擁有最堅實的健康保障成果。

健保署說，全民健保1995年3月1日開辦，從此走入世界衛生組織（WHO）倡議的「全民健康、人人有醫療」階段，李孟智自健保開辦日擔任中央健保署中區和南區業務組之西醫醫院醫療服務審查委員及中央健保署政策諮詢專家迄今超過30年，因此頒給健保「特殊貢獻獎」。

李孟智說，回憶30年來，健保從論量支付到總額預算、從論量計酬到論質計酬、從疾病醫療到全方位健康維護、從一般醫療到數位化智慧照護及個人化精準醫療、從一般醫療院所照護到社區化居家醫療照護 、從全民的重點照護到偏鄉離島弱勢的加強照護，以及從醫療照護延伸到與長照3.0 結合及安寧緩和全人、全團隊和全程和照護，一路披荊斬棘，奠定今日人人有醫療的健保成果。

他說，全民健保一直是政府施政中最滿意的政策與服務，歷經考驗、試煉與成長，如今已成為世界各國學習、研究與交流的重點及台灣之光。他很榮幸全程參與台灣全民健保制度的發展歷程，這個始終以醫界為榮、以健保為重、以全民健康為念的政策。

李孟智說，期盼全民健保持續朝向「人人有醫療」永續發展，未來結合國家健康政策、ESG永續發展理念及「健康台灣」政策願景，持續提升醫療品質、健康公平與全民福祉，讓健保成為台灣人民最堅實的健康保障，並為全球健康治理貢獻更多台灣經驗。

台中醫院前院長、顧問李孟智獲健保署頒給「特殊貢獻獎」。圖／台中醫院提供
台中醫院前院長、顧問李孟智獲健保署頒給「特殊貢獻獎」。圖／台中醫院提供

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