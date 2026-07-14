助家長協尋找到兩少女 中市民代感謝警方並提醒家長注意孩子暑期交遊

暑假期間，學生的交遊情形應注意。台中市議員江和樹今就表示，他接獲一名新北市家長求助，希望協尋女兒和女兒的表妹。所幸經他反映給台中市警察局長吳敬田，市警二分局很快就找到這兩位分別年僅13歲及11歲的少女。

江和樹說，根據兩少女最後曾出現在台中一中附近的線索，警方透過路口監視器及相關科技偵查方式追查，下午找到兩人，當時她們正和一名男子在一起，警方正進一步釐清案情。

他說，除了要向警方表示感謝，同時也要提醒家長，目前正值7月暑假期間，孩子離開學校後，自主活動時間增加，也是網路交友、離家及遭有心人士利用的高風險時期。 呼籲所有家長，暑假期間更要多關心孩子的生活狀況、交友情形及網路使用習慣，建立良好的親子溝通，掌握孩子的去向，共同降低意外發生的風險。