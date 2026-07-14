彰化田尾鄉消防水車用17年 地方77人捐款買小水車送消防分隊

彰化縣花卉故鄉田尾的產業道路路面不寬、消防水車老舊，地方集資購買1輛小型水箱車，縣政府和消防局今在田尾消防分隊舉行捐贈儀式，縣長王惠美代表受贈，感謝地方民眾以行動支持消防工作。

捐贈方田尾鄉長許淑美、謝慶源、許垂彬、許幹男、林睦鈞及聯合捐贈人士出席典禮，許淑美代表捐贈，王惠美回贈感謝狀及紀念品。消防局長施順仁、義消第四大隊長莊錫欽、防火宣導大隊長葉慧君等消防單位人員與各級民代觀禮。

許淑美說，捐贈源自地方士紳謝慶源本來想捐贈前導車，考量田尾鄉間道路和民間巷弄狹窄，決定改捐更符合地方需求的消防小水車，提升第一時間救災效率；募款過程中獲社區和社團的幹部、地方公司企業及善心人士慷慨解囊，相信這輛「麻雀雖小，五臟俱全」的小型水箱車能為田尾鄉有效提升救援能量。

彰化縣議長謝典霖致詞表示，鄉長許淑美號召77名田尾鄉親，募得457萬元更新消防設備，新購小型消防車寬約2.5公尺，可進出寬3公尺的巷道執行救援任務，對保障民眾生命財產安全深具意義。

王惠美也說，這輛小型水箱車車體輕巧，適合行駛在田尾的狹窄巷弄間，而縣議長謝典霖和全體縣議員通過消防預算，縣政府2019年起陸續投入4億3003萬元購置38輛各式消防車輛，彰化縣消防局目前配置146輛救災車輛，發揮守護民眾安全的功能。

消防局指出，田尾消防分隊原有小型水箱車服役逾17年，鄉長許淑美得知後，與田尾鄉農會共同設立「田尾鄉消防水車購車專戶」，積極奔走號召鄉親及社會各界響應，歷經一年多努力終於達成目標。