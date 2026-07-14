秀水送267鄰長每人一台平板 公所喊提升服務、民質疑必要性

彰化縣秀水鄉公所今年編列預算，購置267台平板電腦提供全鄉鄰長使用，每台6600元，總預算約100萬元，引發地方討論。有鄉民認為，數位工具確實有助提升行政效率，但也質疑鄰長是否有「每人一台」的必要性，以及公帑支出的效益是否經過評估。

秀水鄉公所今天舉辦鄰長為民服務平板電腦授贈儀式，將平板電腦交付給全鄉267位鄰長使用。鄉長林英嘉表示，鄰長長期協助公所推動鄉政，是宣導政令、反映基層聲音的重要管道，盼透過平板電腦協助鄰長更即時傳遞訊息，提升為民服務效率。

公所指出，這批平板電腦是今年編列預算採購，未來也將安排教學說明會，協助鄰長熟悉操作，讓平板成為村里服務工具，應用於政策宣導、資訊傳遞及民意回饋等工作；有鄰長指出，平板銀幕較大，比起手機更容易使用，有助於公務上的通報。

不過，有民眾認為，隨著通訊軟體普及，目前多數訊息傳遞已可透過手機完成，公所是否有必要再額外購置平板設備，值得檢視；也有人認為，鄰長長期投入基層服務，協助處理防災通知、弱勢關懷、政策宣導等工作，若平板能實際提升行政效率，並非全無必要。

對於外界質疑，秀水鄉公所表示，平板電腦主要目的在於強化基層服務，並非單純提供福利，而是作為鄰長協助公所推動業務的工作工具。公所也強調，相關預算經鄉民代表會審議通過，後續將透過教育訓練，確保設備能發揮效益。