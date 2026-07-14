台中蜂華國產蜂蜜行銷登場 表揚25名蜂農

台中市農業局今天舉辦台中蜂華國產蜂蜜暨農特產行銷宣傳活動，會中表揚經評鑑選出的25名蜂農，22日並將前往新北市舉辦行銷活動，將高品質蜂蜜介紹給新北市民。

台中市政府農業局輔導外埔區農會舉辦台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑，推廣優質蜂蜜，並於今天在市府文心樓1樓中庭舉辦「台中領鮮 蜂華盛放－台中蜂華國產蜂蜜暨農特產行銷宣傳記者會」，安排頒獎儀式及蜂蜜品嚐，將高品質國產蜂蜜推薦給市民。

台中市農業局長李逸安致詞表示，台中市養蜂產業集中在大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等8區，蜂蜜年產量達1600公噸，年產值可達新台幣4億元，並由農會輔導成立養蜂產銷班，「台中蜂華」蜂蜜由蜂農生產的眾多蜂蜜中精心挑選。

李逸安指出，今年辦理「台中蜂華」國產蜂蜜比賽，參選產品均符合CNS1305國家標準，經專家嚴格評選，25名蜂農獲此殊榮，提供高品質國產蜂蜜。22日到23日將於新北市板橋區農會舉辦「台中蜂華」國產蜂蜜暨農特產行銷活動，宣傳國產蜂蜜及當季優質農產品。

農業局說明，透過「台中蜂華」品牌行銷，蜂蜜產出經過多年輔導，品質很穩定，今年年初因為荔枝與龍眼花況不好，蜜蜂採蜜因而有減產狀況，跟去年相比約減少4成，為保障消費者，價格仍持平。