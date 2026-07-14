南投反焚化爐發起「山茶花守土運動」要查所有投標商 縣府正面回應了

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化廠，地方組自救會抗爭，更把行動轉為公共監督發起「山茶花守土運動」，將檢視相關投標單位過去參與公共工程或標案，發現違法就檢舉，擴大檢驗該開發案。環保局表示遺憾，但不受影響將持續推動建設。

為解決南投垃圾堆積問題，縣府規畫在名間鄉新民村興建焚化廠，但因名間鄉是全台最大的茶葉產地，加上水文、地理等環境問題，地方鄉親及環團認為選址不當，為此組成「名間鄉反焚化爐自救會」，對相關會議展開抗爭，表達反對聲音。

其中，南投名間焚化廠開發案二階環評範疇界定會議，在地方及環團集結抗議，以及積極陳述意見下，歷經12次會議，最終於今年5月底結束。自救會為此改變抗爭模式，該會表示，即日起將行動轉為公共監督，發起「山茶花守土運動」。

「山茶花守土運動」將擴大檢視所有參與該焚化廠開發案的投標廠商，因為任何公司在明知該案具高度爭議，仍選擇參與，等同配合縣府行政強推，無法置身事外，就應接受公共責任與社會檢驗，接受最嚴格、最長期、最公開的公共監督。

該自救會表示，只要是參與該焚化廠開發的廠商，不論是本公司、子公司、關係企業等都將對其過去曾參與的公共工程或重大政府採購案件等，逐案檢視是否合法合規，若發現具體違法事證，就依法向檢、調、廉政或政府機關檢舉要求查明。

對此，南投縣環保局感到遺憾，並表示，民主社會應支持多元的聲音，不論支持或反對焚化廠的聲音，縣府都會聆聽與重視，但社會也不該被一種聲音給淹沒，甚至透過偏激言論，好像只要不支持其立場，就是違法的，該被全肉搜、法辦。

縣府現正對焚化廠環評範疇界定會議的內容，展開為期1年的環境調查、分析、模擬及評估。若評估結果對產業、環境、社會無重大影響，仍會在符合全體縣民權益與福祉的前提下，持續推動相關建設，不會因少數非理性反對聲音而停止。