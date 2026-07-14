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南投反焚化爐發起「山茶花守土運動」要查所有投標商 縣府正面回應了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為今年5月名間鄉反焚化爐自救會與環團在焚化廠開發案二階環評範疇界定會議場外抗議。聯合報系資料照
圖為今年5月名間鄉反焚化爐自救會與環團在焚化廠開發案二階環評範疇界定會議場外抗議。聯合報系資料照

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化廠，地方組自救會抗爭，更把行動轉為公共監督發起「山茶花守土運動」，將檢視相關投標單位過去參與公共工程或標案，發現違法就檢舉，擴大檢驗該開發案。環保局表示遺憾，但不受影響將持續推動建設。

為解決南投垃圾堆積問題，縣府規畫在名間鄉新民村興建焚化廠，但因名間鄉是全台最大的茶葉產地，加上水文、地理等環境問題，地方鄉親及環團認為選址不當，為此組成「名間鄉反焚化爐自救會」，對相關會議展開抗爭，表達反對聲音。

其中，南投名間焚化廠開發案二階環評範疇界定會議，在地方及環團集結抗議，以及積極陳述意見下，歷經12次會議，最終於今年5月底結束。自救會為此改變抗爭模式，該會表示，即日起將行動轉為公共監督，發起「山茶花守土運動」。

「山茶花守土運動」將擴大檢視所有參與該焚化廠開發案的投標廠商，因為任何公司在明知該案具高度爭議，仍選擇參與，等同配合縣府行政強推，無法置身事外，就應接受公共責任與社會檢驗，接受最嚴格、最長期、最公開的公共監督。

該自救會表示，只要是參與該焚化廠開發的廠商，不論是本公司、子公司、關係企業等都將對其過去曾參與的公共工程或重大政府採購案件等，逐案檢視是否合法合規，若發現具體違法事證，就依法向檢、調、廉政或政府機關檢舉要求查明。

對此，南投縣環保局感到遺憾，並表示，民主社會應支持多元的聲音，不論支持或反對焚化廠的聲音，縣府都會聆聽與重視，但社會也不該被一種聲音給淹沒，甚至透過偏激言論，好像只要不支持其立場，就是違法的，該被全肉搜、法辦。

縣府現正對焚化廠環評範疇界定會議的內容，展開為期1年的環境調查、分析、模擬及評估。若評估結果對產業、環境、社會無重大影響，仍會在符合全體縣民權益與福祉的前提下，持續推動相關建設，不會因少數非理性反對聲音而停止。

焚化爐 南投 名間鄉

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