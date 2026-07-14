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千萬世界名琴首度移師中捷市政府站 限時開放民眾彈奏

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「千萬琴聲在中捷」鋼琴共享活動，即日起至8月9日於台中捷運市政府站免費開放彈奏。圖／台中市政府提供
「千萬琴聲在中捷」鋼琴共享活動，即日起至8月9日於台中捷運市政府站免費開放彈奏。圖／台中市政府提供

台中市文化局與台中捷運公司聯手主辦「公共鋼琴體驗活動」，首度突破劇場圍牆，將中山堂的鎮堂之寶、身價千萬的世界頂級名琴法吉歐利（Fazioli）F308，移師至市政府站1樓，即日起至8月9日開放給所有市民、通勤族與旅客自由彈奏。

文化局長陳佳君表示，這架法吉歐利（Fazioli）F308平台鋼琴，是市府於民國2016年購置進駐中山堂，不僅是中部各縣市公立演藝廳唯一一架，全台僅有約二十架，極其珍貴。其全長達308公分，是當今世界上尺寸最大的演奏旗艦鋼琴，因其強大的音色與極致手工藝，素有「鋼琴界法拉利」的美譽。

陳佳君指出，本次活動不僅融合交通場域零距離體驗，更結合智慧科技與數位社群，民眾在捷運站活動現場只需拿起手機掃描QR Code，即可輕鬆瀏覽這架名琴的身世、聆聽劇院級的原音對比。

此外，配合「2026台中玩劇場生活節」，中山堂也同步推出公共鋼琴體驗，於大廳設置鋼琴之王「史坦威（Steinway）」供市民彈奏。透過中捷市政府站「法吉歐利（Fazioli）」與中山堂「史坦威（Steinway）」的雙場域聯動，讓市民能感受世界兩大頂級名琴各具特色的音樂魅力。

台中捷運公司董事長顏邦傑表示，民眾除了欣賞美妙琴音，也歡迎參加「中捷琴聲線上短影音比賽」，只要在現場彈奏15秒以上的片段，錄製成短影音上傳至個人 Instagram，並加上指定標籤#千萬琴音在台中、#中捷琴聲，就有機會獲得精美好禮。

「千萬琴聲在中捷」鋼琴共享活動，即日起至8月9日於台中捷運市政府站免費開放彈奏。圖／台中市政府提供
「千萬琴聲在中捷」鋼琴共享活動，即日起至8月9日於台中捷運市政府站免費開放彈奏。圖／台中市政府提供

台中捷運 鋼琴

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