彰化黃金帝國拆光了 公有地作臨時停車場紓解市區車位荒

彰化縣員林市黃金帝國公私協力辦理都市更新，十四層大樓今年五月完成拆除，縣政府把土地暫時一分為二，私有地覆蓋表面不動，公有地鋪上柏油將當作臨時收費停車場，規劃約七十格，稍紓解市區停車一位難求的現況，大樓興建和營運招商標案設計同步進行。

員林市黃金帝國樓高十四層，坐落員林火車站前，曾是南彰化甚至雲林縣以北的消費娛樂中心，繁華一時，九二一地震導致結構受損，建物逐漸頹敗，且產權複雜、長期缺乏管理，幾乎形同廢墟，竟與彰化市喬友大樓並稱「北喬友、南黃金」兩大都市毒瘤。

縣政府邀請黃金帝國土地和建物約二百八十名所有權人，達成都市更新共識，由縣政府擔任都更推動主體，連同黃金帝國後面的舊警察宿舍一併提案，向內政部爭取都市更新先期規劃暨招商計畫，二０二二年啟動，縣政府編列八千一百萬元在二０二四年四月二十五日拆除建物。

縣政府建設處今指出，黃金帝國大樓五月完成拆除，基地面積約一千五百三十三坪，已被圍起並分隔為兩塊土地，私有地約七百九十坪，保留原有樓地板和暫時覆蓋地下室的表面，未來興建大樓要開挖就不必再挖一次，公有地七百四十三坪已鋪柏油將畫設停車格，評估可設七十格停車位，因距離興建大樓還有相當時日，縣政府將設臨時收費停車場。

建設處表示，黃金帝國完成發布實施都市更新計畫，規劃重建地上二十二層、地下四層的住商大樓，部分空間作為公益設施使用，縣政府擬訂公開評選招商標案公開徵求實施者協助開發，待簽辦通過即可上網招標。

彰化縣員林市黃金帝國大樓的公有地將作為臨時收費停車場。記者簡慧珍／攝影