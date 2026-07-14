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一筆筆愛心湊出457萬…田尾77位鄉親捐消防小水箱車 汰換17年老車

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化田尾鄉地方各界集結愛心，集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車。圖／彰化縣消防局
彰化田尾鄉地方各界集結愛心，集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車。圖／彰化縣消防局

彰化田尾鄉地方各界集結愛心，歷時一年多募資，集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車，今天捐贈給彰化縣消防局田尾分隊使用，汰換已服役17年的老舊消防車，由田尾鄉長許淑美代表捐贈，彰化縣長王惠美代表受贈，盼提升田尾狹窄巷弄的消防救災能力，為地方消防再添新戰力。

王惠美指出，在彰化縣議會支持下，縣府自2019年起已投入4億3003萬元購置38輛各式消防車輛，持續強化消防量能，目前消防局共配置146輛救災車輛，持續提升第一線救災能力。

彰化縣議長謝典霖表示，此次捐贈的小型水箱車車寬約2.5公尺，可深入約3公尺寬的巷道執行救援，相當符合田尾鄉道路環境需求。在許淑美號召下，地方成功募得457萬元更新消防設備，不僅提升救災效率，也展現地方共同守護鄉里的力量。

許淑美表示，這項捐贈源自地方人士謝慶源原本希望捐贈消防前導車，經評估田尾巷弄狹窄，更需要機動性高的小型水箱車，因此調整捐贈方向，並與田尾鄉農會成立「田尾鄉消防水車購車專戶」，號召地方共同響應。

許淑美指出，此次購車經費全數來自民間，包括許家兄弟、社區幹部、地方企業家及各界善心人士紛紛慷慨解囊，歷時一年多共募集77筆善款、457萬元，順利完成消防小水箱車購置。

消防局表示，田尾分隊原有小型水箱車已服役超過17年，車況逐漸老舊，汰舊換新刻不容緩。此次捐贈的新車具備良好機動性，可快速穿梭鄉間道路及狹窄巷弄，在火警或各類災害發生時第一時間投入救災，將成為守護田尾鄉民生命財產安全的重要後盾。

彰化田尾鄉地方各界集結愛心，歷時一年多募資，集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車。圖／彰化縣消防局
彰化田尾鄉地方各界集結愛心，歷時一年多募資，集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車。圖／彰化縣消防局

彰化田尾鄉集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車，今天捐贈給彰化縣消防局田尾分隊使用。圖／彰化縣消防局
彰化田尾鄉集結77筆善款、共457萬元，購置1輛全新小型水箱車，今天捐贈給彰化縣消防局田尾分隊使用。圖／彰化縣消防局

王惠美 謝典霖

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