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台中鍋烤節票選開跑 不用消費可抽300組萬元抵用券
台中鍋烤節人氣店家票選今天開跑，台中市長盧秀燕說，民眾不用消費就可投票參加抽獎，獎品有300組萬元抵用券，還有百萬汽車、日本機票及6000張咖啡券。
盧秀燕在市政會議中表示，台中鍋烤節今天起到8月14日票選，民眾不用消費，就可上網到「台中通」投票，就有機會抽中萬元鍋烤抵用券、百萬汽車及咖啡券，希望在鍋烤淡季的夏天，能逆勢幫忙店家拚經濟。
台中市經濟發展局說明，台中鍋烤節今天起在「台中通TCPASS」APP展開，設有火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食等5大票選組別。
經發局表示，民眾只要登入APP參與投票，即可獲得抽獎機會；每天於各組別投下5票，每完成1個組別投票可獲得1次抽獎機會，完成5個組別投票後，每天最高可累積5次抽獎機會，共有300組萬元券、汽車、5張日本機票及6000張咖啡券，每天抽出200張咖啡券。
參與活動店家屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，民眾只要於屋馬燒肉Facebook指定貼文留言處，曬出支持「屋馬燒肉中港店」的投票紀錄，即可參加抽獎，有機會抽中「台中－首爾」雙人來回機票；另有總獎項價值超過6萬元的澳洲和牛餐券，讓支持屋馬的每一票，都有機會變成旅程與美味的雙重驚喜。
此外，屋馬也推出門市限定加碼活動，活動期間凡至屋馬燒肉門市用餐，向店員出示支持「屋馬燒肉中港店」投票畫面，現場有機會抽中限量台中城市杯或精美肉盤等現場好禮。
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