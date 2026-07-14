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台中國際會展中心二期完成招標 中央投資60億元

中央社／ 台中14日電

台中國際會展中心第一期已於今年3月啟用營運，台中市長盧秀燕今天宣布，會展中心二期工程已完成招標，由中央投資60億元，預計明年上半年動工，將新增2100個攤位。

盧秀燕在市政會議中說明，台中國際會展中心第一期歷經市府7年多努力，於今年3月25日正式落成啟用，總經費約新台幣89億元，由台中市政府提供自有土地及自籌經費興建，未獲中央補助。啟用至今已吸引超過140萬人次參觀各項展覽，展覽現場成交金額累計達新台幣650億元，營運成果亮眼。

盧秀燕表示，台中國際會展中心第一期今年展期已滿檔，負責營運的外貿協會也反映市場需求熱烈，因此市府在第一期尚未完工前，即已著手推動第二期建設，規劃於現有會展中心西側興建。

有關第二期工程，盧秀燕說，第二期基地土地仍由市府提供，中央投入約60億元經費，交由台中市政府負責興建，完工後再依營運績效共同分潤。此案屬中央投資，並非補助；市府出地、中央出資，未來共同分享營運成果。

盧秀燕指出，第二期工程已完成招標，並將採統包方式辦理，整合設計與施工，以加快整體建設進度。廠商後續將展開規劃設計，預計明年上半年正式動工，完工後將新增約2100個展覽攤位。

她強調，目前第一期包含展覽館及會議大樓共2棟建築，第二期也將再興建2棟建築。待第二期完工後，台中國際會展中心不僅將是亞洲最新的會展場館之一，也將成為全台規模最大的國際級專業會展中心，持續為台中拚經濟。

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