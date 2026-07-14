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彰濱土方暫置場登記破20萬立方米卻仍「零進場」 縣府曝原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府跨機關成立「彰濱土石方暫置區廉政平台」，強化土方流向管理及行政透明。記者林敬家／攝影
彰化縣府跨機關成立「彰濱土石方暫置區廉政平台」，強化土方流向管理及行政透明。記者林敬家／攝影

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因最終去化場不足，內政部國土管理署在彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區，已於6月受理申請，截至目前已登記約20萬立方公尺，但尚未有土方進場。彰化縣府水資處表示，目前多數案件仍在第三方土方檢驗階段，待完成程序後即可安排進場，預計近期將有首批土方運入。

彰化縣長王惠美今天與彰化地方檢察署檢察長黃智勇、彰化縣調查站主任汪志明、國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄等人前往暫置區視察，了解收土流程、現場管理及風險管控機制，並跨機關成立「彰濱土石方暫置區廉政平台」，強化土方流向管理及行政透明。

王惠美表示，國土管理署投入約1500萬元、歷時3個月完成暫置區建置，並委託彰化縣政府負責營運管理，共同紓解中部五縣市公共工程及民間建築工程土石方去化需求。暫置區可收容40萬立方公尺土方，目前已有約20萬立方公尺完成登記，有需求的公私部門可提出申請。

水資處指出，目前申請案件中，公部門及民間營建工程約各占一半，所有案件皆須完成書面審查，並由第三方公正單位進行土方檢驗，確認土方來源後才能進場。由於暫置區採租用方式營運，業者也須繳交保證金及營運管理費，目前多數案件仍等待檢驗結果，尚未正式收土。

王惠美表示，縣府採取嚴格管控措施，所有土方來源均須可追溯，不符合規定者將整車退回，並透過電子聯單、GPS軌跡管理、第三方土壤檢驗及全程監控等機制，建立完整管理制度。

彰濱產業園區服務中心主任阮聖述表示，配合國土管理署政策，園區已由過去抽砂填海改為優先利用合法土方填海造陸，未來將持續配合推動相關作業。

水資處表示，縣府網站建置「彰濱產業園區崙尾土方暫置區」專區，公開收土計畫、申辦流程、案件辦理情形、進場排程及統計資訊，供外界查詢與監督。此外，崙尾場區僅屬暫置用途，另一區約20公頃的最終去化場將作為填海造陸使用，最快可望於今年底投入營運。

內政部國土管理署在彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區，已於6月啟用，可容納40萬立方公尺土方，截至目前已登記約20萬立方公尺。記者林敬家／攝影
內政部國土管理署在彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區，已於6月啟用，可容納40萬立方公尺土方，截至目前已登記約20萬立方公尺。記者林敬家／攝影

彰化縣長王惠美今天前往視察彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天前往視察彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區。記者林敬家／攝影

黃智勇 王惠美 內政部

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