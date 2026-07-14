彰濱土方暫置場登記破20萬立方米卻仍「零進場」 縣府曝原因

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因最終去化場不足，內政部國土管理署在彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區，已於6月受理申請，截至目前已登記約20萬立方公尺，但尚未有土方進場。彰化縣府水資處表示，目前多數案件仍在第三方土方檢驗階段，待完成程序後即可安排進場，預計近期將有首批土方運入。

彰化縣長王惠美今天與彰化地方檢察署檢察長黃智勇、彰化縣調查站主任汪志明、國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄等人前往暫置區視察，了解收土流程、現場管理及風險管控機制，並跨機關成立「彰濱土石方暫置區廉政平台」，強化土方流向管理及行政透明。

王惠美表示，國土管理署投入約1500萬元、歷時3個月完成暫置區建置，並委託彰化縣政府負責營運管理，共同紓解中部五縣市公共工程及民間建築工程土石方去化需求。暫置區可收容40萬立方公尺土方，目前已有約20萬立方公尺完成登記，有需求的公私部門可提出申請。

水資處指出，目前申請案件中，公部門及民間營建工程約各占一半，所有案件皆須完成書面審查，並由第三方公正單位進行土方檢驗，確認土方來源後才能進場。由於暫置區採租用方式營運，業者也須繳交保證金及營運管理費，目前多數案件仍等待檢驗結果，尚未正式收土。

王惠美表示，縣府採取嚴格管控措施，所有土方來源均須可追溯，不符合規定者將整車退回，並透過電子聯單、GPS軌跡管理、第三方土壤檢驗及全程監控等機制，建立完整管理制度。

彰濱產業園區服務中心主任阮聖述表示，配合國土管理署政策，園區已由過去抽砂填海改為優先利用合法土方填海造陸，未來將持續配合推動相關作業。

水資處表示，縣府網站建置「彰濱產業園區崙尾土方暫置區」專區，公開收土計畫、申辦流程、案件辦理情形、進場排程及統計資訊，供外界查詢與監督。此外，崙尾場區僅屬暫置用途，另一區約20公頃的最終去化場將作為填海造陸使用，最快可望於今年底投入營運。

內政部國土管理署在彰濱產業園區崙尾金屬專區設置土石方暫置區，已於6月啟用，可容納40萬立方公尺土方，截至目前已登記約20萬立方公尺。記者林敬家／攝影