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飛沖繩為空中聯合婚禮證婚 盧秀燕：沒有其他參訪

中央社／ 台中14日電

台中市民聯合婚禮將打造空中婚禮，10月20日飛日本沖繩，市長盧秀燕將在航程中證婚；是否有其他參訪行程，她今天表示，沒有其他出訪行程，就是扮演好證婚人角色。

台中市民政局昨天舉行台中市115年度市民聯合婚禮開放報名記者會，民政局長吳世瑋會中宣布，今年聯合婚禮10月20日登場，活動昨起到8月14日開放線上報名，將帶領66對新人飛往日本沖繩，並由盧秀燕在航程中為新人證婚，打造一場「空中婚禮」。

對於外界關心是否在抵達沖繩後安排其他行程或飛日本本島訪問，盧秀燕在出席市政會議時接受媒體聯訪強調，就是單純參加聯合婚禮活動，沒有其他參訪。

盧秀燕表示，各地政府舉行聯合婚禮行之有年，而且每年絞盡腦汁要採什麼方式，台中市政府過去舉辦地點多元，相關禮品也受到歡迎，但經年累月就要再求新求好，而且鍋碗瓢盆也都送過，於是集體發想，在空中舉辦聯合婚禮，不僅別開生面，而且全國首創。

盧秀燕認為，過去預算要買那麼多鍋碗瓢盆，不如全部送機票，過去大概只有幾對可以抽到機票，現在全部送機票，大家在空中舉行婚禮；昨天記者會公布開始報名後，昨天1天就超過150對來報名，以前沒有這樣盛況，可見大家非常重視，屆時一定公平、公開、公正辦理，因為大家都想要被抽到籤。

至於昨天外界關心她是否藉聯合婚禮安排其他相關訪問，或再出訪其他國家，盧秀燕強調「沒有」，就是很單純希望把婚禮辦好，市長多年來一直是聯合婚禮的主持人、證婚人，她就是把這樣角色扮演好；但這次聯合婚禮受到更大矚目，市府就達到了行銷目的，歡迎大家報名。

盧秀燕 沖繩 婚禮

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