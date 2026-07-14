台中港填海造陸涉白海豚棲地 環團籲停止開發

環團批台中港填海造陸工程與中華白海豚重要棲地重疊，卻涉規避環評，今天向環境部遞交公民告知書，要求停止開發。環境部回應，收到告知書後，依法將於60天內給予答覆。

環團今天前往環境部遞交公民告知書，批評台中港務分公司聯手交通部規避環評，將台中港南填方區填海造陸工程預定地的開放海域定義成「既有防波堤內」。呼籲環境部應命港務公司停止實施填海開發行為。

環境部出面接受公民告知書，並表示依法將於60天內回應。環團強調，若未回應，依法提起公民訴訟。

荒野保護協會指出，本案的台中港擴建計畫直接重疊在中華白海豚的重要棲息環境，填海造陸對棲地將造成永久且不可逆的破壞，一旦中華白海豚消失，不會只是單一物種的悲劇，更將衝擊台灣整體近海的生態系與漁業資源。

台灣蠻野心足生態協會說明，本案填海造地達50公頃以上，依法應進行較嚴格的第二階段環境影響評估。然而台中港務分公司卻以範圍屬「既有防波堤堤線以內」，藉此規避環評。

彰化縣環境保護聯盟補充說明，有關「既有防波堤內」的描述，台中港務分公司在今年3月公聽會中的說明，與今年6月交通部回函給環境部所定義的範圍不同且擴大；批評這是為規避環評「想怎麼畫就怎麼畫」。

監督施政聯盟表示，填海造陸工程準備收容高達1400萬立方公尺的中部營建廢土與105萬立方公尺的再生粒料，總量龐大卻規避環評；批評中央不該一邊畫保護區，一邊卻在保護區填海搞破壞。