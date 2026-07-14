快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

城市發展數字知道！ 主計總處統計：台中市家戶所得年增率六都第1

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市日前舉辦無人載具論壇，推動無人機載具和開拓海外商機。圖／台中市政府提供
台中市日前舉辦無人載具論壇，推動無人機載具和開拓海外商機。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局今表示，根據行政院主計總處公布2024年家庭收支調查結果，台中市平均每戶可支配所得達117萬2172元，較2023年增加約5萬5千元，年增率4.91%，居六都第一。而且，自2019年起，5年間戶數和家庭收支都同步增加，且家庭所得成長速度高於戶數增加速度，顯示城市整體經濟持續向上發展。

局長張峯源說，依行政院主計總處統計，2024年六都平均每戶可支配所得年增率，以台中市4.91%居冠，其次依序為高雄市4.84%、台南市3.97%、台北市2.57%、新北市1.94%及桃園市1.41%，台中家庭所得成長速度居六都之首，反映城市經濟發展動能持續增強。

若拉長時間觀察，2019年台中市平均每戶可支配所得約108.3萬元，2024年已提升至117.2萬元，5年間增加約9萬元，可看出台中經濟穩健成長趨勢。

他說，另若依戶籍統計資料，2019年底台中市戶數約101.7萬戶，至2024年底已增加至約110.8萬戶，5年間增加約9.1萬戶，戶數成長率約8.9%，也居六都第2高。

張峯源說，在家庭戶數持續增加、統計分母擴大的情況下，平均每戶可支配所得仍持續提高，且年增率勇奪六都第一，顯示家庭所得成長速度高於戶數增加速度，也反映城市整體經濟持續向上發展。

他分析，市府積極推動招商引資，吸引半導體、精密機械、智慧製造、航太、AI及無人載具等高附加價值產業投資台中，創造更多優質就業機會；同時，重大投資案陸續推動，也帶動供應鏈、營建工程、專業服務及零售消費等相關產業同步成長，這些產業的推動和發酵都逐步將發展成果轉化為市民家庭所得。

張峯源說，未來還持續推動包括台積電中科二期設廠等重大投資，中部科學園區產業聚落效益將逐步發揮，加上台中國際會展中心正式營運，也持續帶動展覽經濟、商務交流及消費商機，將打造更完善的投資環境，吸引更多優質企業落腳台中，創造更多高品質就業機會，持續提升市民所得與生活品質。

台中市 台中 主計總處

延伸閱讀

第2季新案創史上最低！桃園、台中、台南房價下修

日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

中研院：通膨預期升溫 民眾估1年後生活成本漲8.77%

2026台中鍋烤節人氣店家票選明開跑 市府加碼抽6千杯咖啡

相關新聞

城市發展數字知道！ 主計總處統計：台中市家戶所得年增率六都第1

台中市政府經濟發展局今表示，根據行政院主計總處公布2024年家庭收支調查結果，台中市平均每戶可支配所得達117萬2172元，較2023年增加約5萬5千元，年增率4.91%，居六都第一。而且，自2019年起，5年間戶數和家庭收支都同步增加，且家庭所得成長速度高於戶數增加速度，顯示城市整體經濟持續向上發展。

張政岳「里長跳級」挑戰員林市長

彰化員林市長選舉藍綠布局正式底定，國民黨由縣議員凃俊任出線；民進黨縣黨部昨宣布，歷經多次探詢與協調，拍板徵召連任兩屆的大明里里長張政岳參選員林市長。

員林青年住宅 月底抽籤

彰化縣府昨舉行首幢青年住宅竣工典禮。員林青宅吸引一千零六十四件申購案，目前已有九百九十多件通過資格審查。縣府預計七月底抽籤，中籤率僅約百分之四，比大學錄取率還要低，競爭激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。