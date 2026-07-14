城市發展數字知道！ 主計總處統計：台中市家戶所得年增率六都第1

台中市政府經濟發展局今表示，根據行政院主計總處公布2024年家庭收支調查結果，台中市平均每戶可支配所得達117萬2172元，較2023年增加約5萬5千元，年增率4.91%，居六都第一。而且，自2019年起，5年間戶數和家庭收支都同步增加，且家庭所得成長速度高於戶數增加速度，顯示城市整體經濟持續向上發展。

局長張峯源說，依行政院主計總處統計，2024年六都平均每戶可支配所得年增率，以台中市4.91%居冠，其次依序為高雄市4.84%、台南市3.97%、台北市2.57%、新北市1.94%及桃園市1.41%，台中家庭所得成長速度居六都之首，反映城市經濟發展動能持續增強。

若拉長時間觀察，2019年台中市平均每戶可支配所得約108.3萬元，2024年已提升至117.2萬元，5年間增加約9萬元，可看出台中經濟穩健成長趨勢。

他說，另若依戶籍統計資料，2019年底台中市戶數約101.7萬戶，至2024年底已增加至約110.8萬戶，5年間增加約9.1萬戶，戶數成長率約8.9%，也居六都第2高。

張峯源說，在家庭戶數持續增加、統計分母擴大的情況下，平均每戶可支配所得仍持續提高，且年增率勇奪六都第一，顯示家庭所得成長速度高於戶數增加速度，也反映城市整體經濟持續向上發展。

他分析，市府積極推動招商引資，吸引半導體、精密機械、智慧製造、航太、AI及無人載具等高附加價值產業投資台中，創造更多優質就業機會；同時，重大投資案陸續推動，也帶動供應鏈、營建工程、專業服務及零售消費等相關產業同步成長，這些產業的推動和發酵都逐步將發展成果轉化為市民家庭所得。

張峯源說，未來還持續推動包括台積電中科二期設廠等重大投資，中部科學園區產業聚落效益將逐步發揮，加上台中國際會展中心正式營運，也持續帶動展覽經濟、商務交流及消費商機，將打造更完善的投資環境，吸引更多優質企業落腳台中，創造更多高品質就業機會，持續提升市民所得與生活品質。