員林青年住宅 月底抽籤

彰化縣府昨舉行首幢青年住宅竣工典禮。員林青宅吸引一千零六十四件申購案，目前已有九百九十多件通過資格審查。縣府預計七月底抽籤，中籤率僅約百分之四，比大學錄取率還要低，競爭激烈。

員林青宅由縣府全額編列二億七千八百萬元預算興建。主體建築為地上八層、地下一層的獨棟綠建築，內部規畫不僅戶戶採光良好、附贈廚房設備，更納入托嬰中心、健身房、停車場及廢棄物集中回收處，一應俱全。縣府也特別規定，四十二戶住宅中將保留百分之十五的名額（約七戶），優先提供給大員林地區的青年申請。

青宅竣工成為地方焦點，縣長王惠美致詞說「青年在哪裡，城市的未來就在那裡。」她指出，員林青宅的售價非常親民，一房型三百六十九萬元起、二房型七百九十八萬元起，就是要讓年輕人住得起、留得下來。

王惠美透露縣府接下來的青宅藍圖，繼員林青宅完工，伸港青宅興建中，溪湖青宅也已動工，和美青宅則在規畫階段，縣府將持續建構完善的青年居住體系。

員林市代理市長賴致富表示，縣府先在圓林園設立首座青年發展基地，到員林青宅落成，展現了支持青年成家立業的決心。立委謝衣鳯、縣議員劉惠娟表示，青宅附設托嬰中心精準回應了年輕家庭的需求，期盼縣府持續打造友善宜居的環境。

彰化縣政府說明後續三處青宅進度，伸港青宅六十五戶，預計明年八月完工；和美青宅五十九戶，基地選定和美國小教職員舊宿舍用地，已申請建照，預計今年九月動土；溪湖青宅七十六戶，預計二○二八年完工。