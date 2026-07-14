張政岳「里長跳級」挑戰員林市長

彰化員林市長選舉藍綠布局正式底定，國民黨由縣議員凃俊任出線；民進黨縣黨部昨宣布，歷經多次探詢與協調，拍板徵召連任兩屆的大明里里長張政岳參選員林市長。

針對外界質疑里長「跳級」參選市長，知名度恐成限制。民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏表示，黨部先前廣泛徵詢民意代表、縣市議員及里長等人選，最終決定由最貼近民意、具基層實力的張政岳出戰。她指出張政岳長期深耕地方，在地鄉親並不陌生，未來結合縣長參選人陳素月行程加強曝光，黨部有信心「把員林贏回來」。

陳素月也對張政岳高度肯定，她指出張政岳連任兩屆里長，做事認真、服務到位，對里民陳情多能積極解決。以南區淹水問題為例，即是在他爭取下逐步改善，紓解農田積淹水困擾；此外，他曾任家長會長、同濟會會長及講師等職，長期投入公益、累積人脈，具備一定選民基礎。

張政岳表示，自己長期在基層服務，與全市四十一里里長互動密切，熟悉各里需求，因此提出「維修城市」施政概念，主張「一里一建設」，盼將里級服務經驗延伸至全市，重新打造員林。他強調，樂於承擔責任，也有信心讓員林變得更好。

國民黨籍參選人凃俊任表示，張政岳是可敬的對手，在地方服務上也受到肯定，希望未來能打一場理性、不互相攻擊的選舉。他強調，自己會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。

凃俊任家族長年深耕員林地方，父親凃銓勝曾任員林代表會副主席，叔叔凃銓重則曾任員林鎮長、彰化縣副議長。凃俊任本人也曾任一屆員林市民代表，並連任兩屆縣議員，在地方累積多年服務經驗。

地方人士分析，民進黨在員林擁有穩固基本盤，歷次選舉得票率維持在四成以上；在藍綠對決下，雙方差距向來接近。此次徵召基層出身的張政岳，能否整合地方力量、發揮「母雞帶小雞」效應，突破重圍，將是選戰焦點。