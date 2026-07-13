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投票挺鍋烤天天抽咖啡 2026台中鍋烤節將送出6,000杯咖啡

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2026台中鍋烤節自7月15日至8月13日每天將送出200杯咖啡，總計送出6,000杯。 圖／中市經發局提供
2026台中鍋烤節自7月15日至8月13日每天將送出200杯咖啡，總計送出6,000杯。 圖／中市經發局提供

台中市政府經濟發展局持續推出「2026台中鍋烤節」系列活動，除集結超過600家鍋烤業者共同響應，舉辦人氣店家票選外，今年更加碼推出「天天抽咖啡」活動，7月14日至8月14日投票期間，邀請民眾透過「台中通TCPASS」APP投票支持喜愛店家，自7月15日至8月13日每天送出200杯咖啡，總計送出6,000杯。

另外，還有機會抽中汽車、日本機票及萬元鍋烤抵用券等多項好禮，邀請全國民眾一起品味台中鍋烤美食魅力。

台中市經發局長張峯源表示，2026台中鍋烤節人氣店家票選將於14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP熱烈展開，設有火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食等5大票選組別。

民眾只要登入APP參與投票，即可獲得抽獎機會；每日於各組別投下5票，每完成1個組別投票可獲得1次抽獎機會，完成5個組別投票後，每日最高可累積5次抽獎機會，投越多、中獎機會越高。

張峯源指出，為回饋民眾熱情參與，今年特別加碼推出「天天抽咖啡」活動，活動期間自7月15日至8月13日，每日抽出200名幸運得主，總計送出6,000杯咖啡，邀請大家天天投票、天天抽咖啡，以實際行動支持台中鍋烤美食。若遇例假日或休息日，將於隔日上班日統一辦理抽獎。

張峯源表示，今年鍋烤節除天天送出咖啡外，也準備300組萬元鍋烤抵用券、汽車大獎及5張日本機票等豐富獎項，希望鼓勵更多民眾走進台中鍋烤店家，探索特色美食，同時透過票選支持心目中的人氣店家，帶動台中鍋烤產業及商圈消費活力。

經發局提醒，鍋烤節投票活動期間有限，歡迎民眾即日起下載「台中通TCPASS」APP參與票選，天天投票、天天抽咖啡，一起選出心目中的鍋烤之王，感受台中盛夏最熱鬧的美食饗宴，並把多項好禮帶回家。

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