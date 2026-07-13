快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷驚見盧秀燕廣告為哪樁？ 台中北上搶攻AI人才

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府期盼透過這次北上宣傳，成功吸引北部的科技頂尖人才、企業及投資者共同參與這次論壇。圖／東海大學提供
中市府期盼透過這次北上宣傳，成功吸引北部的科技頂尖人才、企業及投資者共同參與這次論壇。圖／東海大學提供

為加速布局AI產業、打造亞洲智慧城市示範重鎮，台中市政府八月二十六日將舉辦第二屆「二○二六 Smart Taichung 智慧臺中論壇」，並跨足台北捷運忠孝敦化站投放大型燈箱廣告，主打「市長與機器人」形象，向北部科技圈招手。市府期盼吸引頂尖人才、企業與投資者參與，強化台中在AI實體應用領域的關鍵地位。

台中市政府指出，市長盧秀燕預計七月十六日宣布論壇啟動，並首度揭露核心主題與重量級講者陣容，對外宣示發展AI機器人產業的決心。此次也是市府首度在北捷進行大型城市行銷，盼讓科技人才、上班族及學生在台北即能看見台中的產業藍圖，進一步帶動人流與關注度。

共同主辦單位東海大學校長張國恩與台中市數位發展局長林谷隆指出，若將台灣AI產業比喻為人體，台北擁有晶片設計與軟體研發能量，是創新的「大腦」；台中則具備工具機與精密機械供應鏈優勢，是落地應用的「手腳」。兩者結合，才能推動AI由研發走向產業化，並促成跨域合作，打造AI時代的「R-Team（Robot Team）」國家隊。

數位發展局局長林谷隆進一步指出，全球AI發展已從軟體延伸至「實體AI」與「具身智慧」，包括服務型機器人、自主移動機器人及智慧機械等領域。以日本為例，規劃在二○四○年前於十大領域投入三百二十兆日圓，其中相當比例用於物理性AI，顯示國際競爭日益激烈。地方政府須突破區域限制，以團隊戰模式整合資源。

市府表示，台中過去成功推動航太產業「A-Team」與自行車產業聚落，如今再迎來半導體與無人機產業發展契機，將持續結合產官學研能量，加速產業轉型與數位治理。

第二屆「2026 Smart Taichung 智慧臺中論壇」將於8月26日舉行，為打破地域限制並向北部科技精英招手，台中市政府數位發展局近期特別發動跨縣市宣傳戰。圖／東海大學提供
第二屆「2026 Smart Taichung 智慧臺中論壇」將於8月26日舉行，為打破地域限制並向北部科技精英招手，台中市政府數位發展局近期特別發動跨縣市宣傳戰。圖／東海大學提供

北捷 台中 盧秀燕

延伸閱讀

思科：AI驅動網路流量增三倍 攜中華電、凌群搶進台AI轉型

AI走入校園！ ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園升級

日本國際拓銷成果亮眼 接力布局工業裝配智慧物流商機

亞洲行銷科技業者beBit TECH獲富邦金控創投領投 啟動在台IPO規劃

相關新聞

北捷驚見盧秀燕廣告為哪樁？ 台中北上搶攻AI人才

為加速布局AI產業、打造亞洲智慧城市示範重鎮，台中市政府八月二十六日將舉辦第二屆「二○二六 Smart Taichung 智慧臺中論壇」，並跨足台北捷運忠孝敦化站投放大型燈箱廣告，主打「市長與機器人」形象，向北部科技圈招手。市府期盼吸引頂尖人才、企業與投資者參與，強化台中在AI實體應用領域的關鍵地位。

2026台中鍋烤節人氣店家票選明開跑 市府加碼抽6千杯咖啡

台中市政府經濟發展局今天宣布，「2026台中鍋烤節」系列活動受到各界歡迎，參與店家生意普遍增加，因此今年決定加碼推出「天天抽咖啡」活動。也就是自明天起至8月14日民眾可以透過「台中通TCPASS」APP投票支持喜愛店家，同時也自15日至8月13日每天抽獎送出200杯咖啡，總計送出6千杯，還有機會抽中汽車、日本機票及萬元鍋烤抵用券等多項好禮。

一中街修眉店遭控強迫推銷…半年內被投訴4次消費爭議 中市府要查了

台中市一中商圈一間修眉店Face Show，日前遭民眾控訴，以試用為名義將小學剛畢業的少女帶進店內，強迫推銷商品並要求留下訂金。台中市政府表示，該店家今年截至目前已經被投訴4次消費糾紛，法制局和衛生局將前往稽查，密切觀察業者狀況。

張政岳「里長跳級」戰員林市長 凃俊任：可敬對手、不輕敵

民進黨彰化縣黨部今天宣布徵召連任兩屆的大明里里長張政岳投入員林市長選戰，面對綠營基層黑馬出線，國民黨籍參選人凃俊任表示，張政岳是可敬的對手，在地方服務上也受到肯定，希望未來能打一場不互相攻擊、理性的選舉。他強調，自己仍會穩扎穩打，不會因對手變化而輕敵。

台中辦空中婚禮 盧秀燕機上證婚順便訪日？市府回應了

台中市政府今年開全國之先，將舉辦空中聯合婚禮，送66對新人到日本沖繩，市長盧秀燕也將登機，在空中為新人證婚。外界好奇，盧是否在「空中證婚」之後，直接飛往沖繩甚至日本本島訪問？市府表示，此次行程以民政局規畫的空中婚禮為主，若有其他行程會再公布。

台中金香葡萄及黑后葡萄災損 7月24日前可申請現金救助

受到上月25日豪雨影響，台中市金香葡萄及黑后葡萄嚴重受損，農業部7月10日已公告台中市為辦理金香葡萄及黑后葡萄農業天然災害現金救助地區，請台中市種植金香葡萄及黑后葡萄損害率達20%以上農民，今天起至7月24日向受災土地所在區域之區公所提出申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。