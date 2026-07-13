北捷驚見盧秀燕廣告為哪樁？ 台中北上搶攻AI人才

為加速布局AI產業、打造亞洲智慧城市示範重鎮，台中市政府八月二十六日將舉辦第二屆「二○二六 Smart Taichung 智慧臺中論壇」，並跨足台北捷運忠孝敦化站投放大型燈箱廣告，主打「市長與機器人」形象，向北部科技圈招手。市府期盼吸引頂尖人才、企業與投資者參與，強化台中在AI實體應用領域的關鍵地位。

台中市政府指出，市長盧秀燕預計七月十六日宣布論壇啟動，並首度揭露核心主題與重量級講者陣容，對外宣示發展AI機器人產業的決心。此次也是市府首度在北捷進行大型城市行銷，盼讓科技人才、上班族及學生在台北即能看見台中的產業藍圖，進一步帶動人流與關注度。

共同主辦單位東海大學校長張國恩與台中市數位發展局長林谷隆指出，若將台灣AI產業比喻為人體，台北擁有晶片設計與軟體研發能量，是創新的「大腦」；台中則具備工具機與精密機械供應鏈優勢，是落地應用的「手腳」。兩者結合，才能推動AI由研發走向產業化，並促成跨域合作，打造AI時代的「R-Team（Robot Team）」國家隊。

數位發展局局長林谷隆進一步指出，全球AI發展已從軟體延伸至「實體AI」與「具身智慧」，包括服務型機器人、自主移動機器人及智慧機械等領域。以日本為例，規劃在二○四○年前於十大領域投入三百二十兆日圓，其中相當比例用於物理性AI，顯示國際競爭日益激烈。地方政府須突破區域限制，以團隊戰模式整合資源。

市府表示，台中過去成功推動航太產業「A-Team」與自行車產業聚落，如今再迎來半導體與無人機產業發展契機，將持續結合產官學研能量，加速產業轉型與數位治理。